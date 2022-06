Diputados del Frente de Todos, que integran movimientos sociales, reivindicaron hoy la importancia de esas organizaciones en la "construcción de una mejor democracia" y la "ampliación de los derechos para el sector", al asegurar que no son "formas tercerizadas de ayuda social" ni "muros de contención para darle tranquilidad a los políticos" sino "agentes de transformación social".

Así lo afirmaron en un comunicado conjunto los diputados del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, así como los de la CC, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, y de Barrios de Pie, Natalia Souto junto a los tres del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, Itai Hagman y Federico Fagiolli, alineados con Juan Grabois.

En el texto, los diputados exigieron además el "pronto tratamiento" en el Congreso del proyecto para establecer el Salario Básico Universal, entre otras leyes.

"Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados", enfatizaron los diputados.

Días atrás, durante un plenario de la CTA la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría, y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas".

En el comunicado difundido hoy, los diputados destacaron además "la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad".

En ese sentido, los legisladores aseguraron que "los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social ya que han acompañado el acceso a la tierra, el techo y el trabajo allí dónde no había nada que tercerizar porque sólo campea la exclusión; tampoco son muros de contención para darle tranquilidad a los políticos en un sistema económico injusto dónde no entramos todos y una democracia que a veces es meramente formal".

"Los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular. Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el Monotributo Productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes", enfatizaron.

Y agregaron: "Tampoco podemos ser indiferentes a los más olvidados de los olvidados, los pueblos originarios, que protegen nuestra Casa Común y hoy no tienen garantizado su territorio".

En ese marco, los diputados exigieron "el pronto tratamiento de las leyes de Monotributo Productivo, Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena propuestas por la UTEP el 1° de Mayo de este año en el marco de un pliego de 10 puntos denominado "Tierra, Techo y Trabajo".

Finalmente, consideraron que estas iniciativas deben ser "prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos". (Télam)