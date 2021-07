Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron hoy un proyecto de resolución en el que piden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que le solicite a la Administración de Parques Nacionales que deje sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la "usurpación de tierras" por parte de integrantes de la comunidad mapuche en Villa Marcardi, en las inmediaciones de Bariloche. Según expresaron los legisladores opositores, "la medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, atento a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales". "Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país", sentenció Latorre. En la iniciativa opositora se consigna que hubo una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la que se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa para "no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu". "Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación", insistieron los diputados radicales. SH/GAM NA