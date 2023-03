Los diputados nacionales Pablo Tonelli (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) denunciaron hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla por "mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso" ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. La presentación tuvo lugar luego de que en la última reunión de la comisión saliera rechazada una moción opositora para impulsar la denuncia contra el magistrado, quien en la audiencia del 23 de febrero pasado había testificado bajo juramento de verdad que fue víctima de "un juicio político abierto durante dos años" También Ramos Padilla había acusado a Tonelli (que en ese momento era consejero de la Magistratura) de haber impulsado ese juicio político en base a "escuchas ilegales". En el escrito, los legisladores de Juntos por el Cambio consideraron que en la misma audiencia testimonial del pasado 23 de febrero "el magistrado realizó manifestaciones que constituyen una clara falta a la consideración y respeto debidos a otros magistrados, así como un supuesto de falta de mesura y decoro en su función judicial". En este sentido, reclamaron que "de comprobarse las conductas" detalladas, se avance con "la destitución del magistrado o, al menos, la aplicación de una sanción disciplinaria". Para empezar, recordaron que la investigación contra Ramos Padilla "comenzó el 15 de marzo de 2019 y concluyó el 5 de junio de 2020, por lo que duró sólo un año y tres meses, y no dos años como había afirmado el juez. "Y como la denuncia fue desestimada, tanto por la comisión como por el pleno del Consejo de la Magistratura, nunca hubo ni declaración de admisibilidad o imputación en el ámbito de la comisión, ni acusación formal ni un mucho menos un verdadero ‘juicio’, ‘juicio político’, o ‘enjuiciamiento’ a los que se refieren la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes", agregaron. A su vez, señalaron que "es especialmente falso" que "el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso". "Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las ‘escuchas’ o ‘conversaciones telefónicas ", agregaron. Según explicaron, "la única participación del Dr. Tonelli en el expediente en cuestión fue en su carácter de consejero instructor, como resultado del sorteo realizado en la Comisión de Disciplina y Acusación". Los diputados de Juntos por el Cambio mencionaron que "el testigo afirmó categóricamente, bajo juramento de decir verdad, una supuesta participación del diputado Tonelli en una también supuesta filtración de escuchas telefónicas, que jamás existió y sobre la cual no existe prueba alguna". "En el expediente tramitado ante este Consejo jamás se presentó siquiera un proyecto de citación en los términos del artículo 20 del Reglamento, y por lo tanto, el testigo no estuvo ni acusado, ni sometido a ‘juicio político’ alguno, y no hubo la menor ‘utilización’ de escucha alguna", reiteraron. SH/MG/SPC NA