Diputados nacionales de Juntos por el Cambio resaltaron hoy la importancia de que el país no caiga en default, aunque hicieron cuestionamientos al programa económico que acompaña al proyecto que se debate en un plenario de comisiones de la cámara baja.

El diputado Alejandro Cacace, de Evolución radical, señaló que "el problema de la Argentina es que no genera confianza a nivel internacional ni en los mercados como para poder financiar su propio Gobierno, y esta es una gran diferencia con el resto de los países con déficit fiscal".

"Acá se aplaudió un default creyendo que hacíamos la gran picardía y resulta que con eso nos quedamos por años fuera de los mercados internacionales, lo que hizo difícil financiar a nuestro Estado", agregó.

El puntano, continuó: "Acá está la respuesta de por qué vamos al FMI, porque veo que hay todo una justificación de que vamos, pero no queremos ir, pero resulta que otra vez vamos, por vigesimosegunda vez".

"Este diputado tiene un compromiso con el país y es que el Gobierno no lo mande al default, pero también tiene un compromiso con el país productivo y por lo tanto yo voy a acompañar mientras haya garantía de que no se aumentarán los impuestos".

"No vamos (al FMI), estamos", le respondió el oficialista Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por su parte, la republicana Laura Rodríguez Machado, al momento de su discurso en el plenario de las comisiones, aseveró: "No compartimos este acuerdo, no solamente porque no coincidimos, sino porque nuestra gestión hizo todo lo contrario a los parámetros que proponen".

Fernando Iglesias, expresó: "Este diputado tiene un compromiso con el país y es que el Gobierno no lo mande al default, pero también tiene un compromiso con el país productivo y por lo tanto yo voy a acompañar mientras haya garantía de que no se aumentarán los impuestos".

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto, remarcó: "Creo que en estos momentos, donde hay un 50% de pobreza, un 50% de inflación, donde un jubilado gana 30.000 pesos, nos exige a nosotros mayor responsabilidad, mayor aplomo y mayor responsabilidad en el análisis".

"La oposición tiene que ser responsable porque lo que hoy hagamos va a repercutir en la vida de muchos argentinos. Somos oposición y no nos pueden pedir que nos hagamos cargo de un programa económico de un gobierno del que no somos parte, sino que somos opositores", agregó.

