(Por Leonardo Fredes). La Cámara de Diputados continuará el próximo martes en un plenario de comisiones el debate sobre el proyecto enviado por el Senado que propone la modificación del Consejo de la Magistratura, mientras el oficialismo avanza en la búsqueda de consensos que posibiliten la aprobación de la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto oficial, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y que crea cuatro regiones federales para su funcionamiento, será abordado desde las 14 por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.

Ese plenario retomará la ronda de consultas a especialistas en la materia, quienes serán invitados a propuesta de todos los bloques con representación parlamentaria, tal como sucedió el martes de la semana pasada.

En esa oportunidad expusieron el rector de la Universidad de José C. Paz, Darío Kusinsky; la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; la directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, Milagros Noli, y el jurista y extitular del Consejo de la Magistratura, Miguel Pidecasas.

Según anticiparon los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, Hernán Pérez Araujo (FdT) y Rodolfo Tailhade (FdT), respectivamente, en la jornada del martes, los expositores podrían ser más, pero con menor tiempo en sus intervenciones.

En cuanto al debate, en el oficialismo parlamentario no descartaron que puedan incorporarse algunas modificaciones al proyecto para lograr mayores consensos, ya que se necesitan 129 votos para su aprobación, por tratarse de una ley derivada de la Constitución nacional y que requiere de mayoría absoluta del plenario, esto es, la mitad más uno de los 257 diputados que integran el cuerpo.

En la bancada que preside el santafesino Germán Martínez ven difícil que Juntos por el Cambio (JxC) acompañe por el rechazo que expresó al proyecto en el Senado y por las declaraciones de varios diputados de ese espacio en el mismo sentido.

Sin embargo, según confiaron fuentes parlamentarias, en el oficialismo aspiran a que a sus 117 diputados se sumen "entre cinco y seis" de fuerzas provinciales, los cuatro integrantes de la izquierda y, fundamentalmente, alguno de los ocho representantes del Interbloque Federal.

Desde este último espacio, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense)anticipó en declaraciones a Télam que escuchará "la opinión de los especialistas" antes de decidir si presenta un dictamen propio, aunque adelantó que "no" está de acuerdo con el proyecto aprobado por el Senado.

"Tiene que haber un equilibrio. La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidir, y mucho menos tener doble voto", expresó la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura mientras el proyecto se debatía en el Senado.

Camaño, única integrante del interbloque Federal en el plenario de las comisiones que estudia el tema, se diferenció así de la posición del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien es el referente político de su compañero de bloque, Alejandro "Topo" Rodríguez.

"No hay cuatro poderes constitucionales, sino tres. Cada uno de ellos debe ser respetado en su independencia y competencias. El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia", tuiteó Lavagna, en palabras avaladas por Rodríguez.

A estas posiciones se suma la del bloque Córdoba Federal, que tiene tres integrantes y que es la única fuerza del Interbloque Federal con representación en el Senado, por lo que ya dejó formalmente expresada su postura .

"El tema del Consejo de la Magistratura está claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Y en la iniciativa hay dos cuestiones que van a contramano de lo que la propia CN ha fijado", remarcó la senadora Gabriela Vigo, referente del Gobierno provincial, al justificar su voto en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

El socialismo santafesino, tercer espacio del Interbloque Federal, también expresó su punto de vista sobre el proyecto en cuestión y sobre las características del debate en curso: "Nuestro objetivo es que el Consejo de la Magistratura funcione bien, con estadísticas del Poder Judicial, que elija rápida y eficazmente buenos jueces y lo haga de forma transparente, y que sancione a aquellos que están haciendo fallos contra la Ley", opinó la diputada nacional Mónica Fein ante la consulta de Télam.

"Cualquier reforma institucional requiere amplios consensos y hoy el oficialismo no está buscando eso, sino imponer una mayoría circunstancial. De esa forma no están dadas las condiciones para hacer cambios sustantivos porque no hay una disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional", aseveró.

Por último, remarcó, "para que estas transformaciones sean estables en el futuro tienen que tener un acuerdo mayoritario". (Télam)