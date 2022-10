La Cámara de Diputados aprobó esta noche un proyecto de resolución para expresar su apoyo a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán "contra la opresión", junto con otros proyectos de ley aprobados por unanimidad y otro paquete de medidas que fueron giradas para su correspondiente tratamiento en el Senado.

Por iniciativa de las diputadas Karina Banfi (UCR) y Silvia Lospennato (PRO), y por un acuerdo alcanzado con la bancada del Frente de Todos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una resolución en la cual manifiesta "su apoyo a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán contra la opresión, la violación de los derechos humanos y la grave represión implementada, sosteniendo los derechos universales como nuestra defensa indeclinable".

Al respecto, Banfi recordó que "el proceso de lo que está sucediendo y la notoriedad que tomó la rebelión de las mujeres en Irán comienza el 13 de septiembre, hace un mes, con el asesinato de Mahsa Amini, que fue algo así como la punta del ovillo, ya que luego de su asesinato, las mujeres que venían desde hace mucho preparándose para este momento, consideraron que era el momento de poner el cuerpo para salir a buscar la libertad".

"Y hay una sociedad que comienza a acompañarlos, sumando marchas y huelgas de sindicatos y se suma gran parte del mundo. Por eso es muy importante que podamos sumarnos también nosotros a apoyar a las mujeres iraníes. Hoy ya hay más de 185 mujeres muertas en esta rebelión, y seguramente serán más. Alcemos nuestra voz con el grito Mujer, Vida y Libertad", señaló la diputada Banfi en el recinto.

Y agregó: "Argentina está inmersa en un triángulo perverso. Está Argentina, está Irán y está Venezuela. Tenemos una gran oportunidad, a través del método de la defensa de los derechos humanos, que no tiene jurisdicción ni ideología, ni barreras ni territorio. Cada vez que se violan los derechos humanos todos nosotros debemos defenderlo. Revisemos nuestras relaciones internacionales. O defendemos los derechos humanos o no los defendemos".

Por su parte, Silvia Lospennato señaló que "no podemos no expresarnos, no podemos mirar para otro lado, tenemos una convicción de defender los derechos de las mujeres, y no importa si nos separan miles de kilómetros".

Además, Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto por el cual se extiende a los familiares el beneficio de poder mandar un telegrama o carta documento gratuito para comunicar una situación del empleado a su trabajo o en su defecto a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.

La iniciativa se aprobó junto a un paquete de iniciativas sin disidencias ni observaciones, es decir que se aprueba sin debate.

El dictamen está basado en los proyectos del exdiputado radical Luis Petri y del diputado del FdT Carlos Ponce para reformar el artículo 2 de la ley 23.789 sobre sistemas gratuitos de los trabajadores para comunicar una decisión a sus empleadores.

El despacho fija que podrán utilizar los telegramas o cartas documentos los familiares o convivientes del trabajador dependiente, para "cualquier comunicación dirigida a su empleador y/o a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que deba efectuar vinculada con el contrato o relación de trabajo".

Además se aprobó y giró al Senado un proyecto impulsado por el Diputados del PRO Héctor Baldassi que establece la obligatoriedad de cantar el Himno Nacional las competencias deportivas en los partidos de carácter internacional que se realicen en los estadios del país y donde jueguen equipos de primera división.

El plenario legislativo convirtió en ley los proyectos que declara de utilidad pública y expropiación a la "Casa Grande", ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza y otro que modifica la ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.

Otro proyecto que se aprobó fue un dictamen diseñado en base a las iniciativas de los diputados cordobeses del Pro Héctor Baldassi, y de la UCR Soledad Carrizo y del FDT Gabriela Estevez por el cual se modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas. (Télam)