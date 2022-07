El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés (Frente de Todos), lamentó hoy "que China por firmar un acuerdo de libre comercio con Uruguay rompa el Mercosur", y consideró que esa actitud "no se condice con la mirada geopolítica" que tiene el país asiático.

"Quiero mucho al Mercosur, porque nació con la democracia argentina y fue contagiando a nuestros países hermanos. La condición para ingresar al Mercosur era que los países debían tener gobiernos democráticos", expresó Valdés en declaraciones al canal Diputados TV.

En ese sentido, agregó: "No me parece bien que hoy no se lleve adelante la agenda del organismo por el acuerdo entre Uruguay y China. De parte de (Luis) Lacalle Pou (Jefe de Estado) de Uruguay" es algo que me duele, pero que China lo concrete me duele más".

"El mundo se maneja más por regiones. Eso nos fortalece, es como el Frente de Todos. Soy 'frentetodista' porque la unidad nos potencia. Los procesos de integración tienen que ser colectivos", aseveró el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto del momento actual que atraviesa el mundo, Valdés planteó: "Hay un malestar en las sociedades del mundo. Se cuestiona todo lo que ocurre por factores externos a la acción humana; se cuestionó la pandemia, el virus, las vacunas".

"En el medio viene la guerra, que sí es una acción humana. Es la imposibilidad de diálogo, la falta de civilización. Nos genera nuevamente cambios globales y las regiones que más padecemos somos las que estamos más lejos del conflicto: África, América Latina", completó.

Para Valdés, en ese contexto, "se benefician algunos, como los vendedores de armas, también los vendedores de alimentos".

"Entonces se generan grietas. Estamos siempre metidos en el cortísimo plazo. Por ejemplo, pensar en una Ley de Humedales es pensar en las próximas generaciones. Pero el malestar en la cultura nos hace pensar en el aquí y ahora", puntualizó. (Télam)