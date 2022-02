El diputado nacional peronista Carlos Selva señaló hoy que "la oposición" no le está "haciendo fácil" al oficialismo "la posibilidad de poder sesionar" en el marco de las extraordinarias, y advirtió que al Frente de Todos le está "costando muchísimo saber con quien hablar", en referencia a la falta de un liderazgo parlamentario formal en Juntos por el Cambio.

"El bloque del FdT sigue trabajando denodadamente para tratar de conformar las comisiones que nos permitan sesionar. Esa es la voluntad política del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y del presidente del bloque, Germán Martínez", expresó el legislador a DiputadosTV.

En ese sentido agregó: "Está la necesidad de nuestro gobierno de ir allanando esos 18 temas, y hay cuatro o cinco que no tienen ningún tipo de controversia, por ninguna de las fuerzas partidarias que integran el pleno de la Cámara".

"Hoy por hoy está en discusión el armado de las comisiones, y hay posiciones bastante estrictas, bastante cerradas, de los que hoy les toca ser el bloque de la oposición, que por ahí nos complican un poco llegar al objetivo de lo que la ciudadanía quiere y nos está demandando, como el tema de Cannabis, cáñamo o el proyecto sobre HIV, que ya están trabajados, conversados y consensuados".

Selva añadió: "Pero pareciera que hoy, lamentablemente, se centra todo en la definición del acuerdo con el FMI, que obviamente es el tema más importante que vamos a tener en el Congreso, pero que está condicionando a cómo se arman algunas comisiones".

"La oposición no nos está haciendo fácil la posibilidad de sesionar. Nosotros, nuestro bloque, tiene un presidente, se llama Germán Martínez, y con él pueden hablar todos, y van a estar hablando con alguien con la autoridad y la responsabilidad política y la representación legitimada para dar respuesta y comprometerse", dijo.

Y en contraposición, afirmó: "A nosotros nos cuesta muchísimo saber con quien tenemos que hablar, y esto no es una chicana es una realidad: Estamos esperando que nos digan con quién tenemos que hablar, no con 5, no con 8, para ver de qué manera sesionamos".

El diputado se refirió de esta manera a la falta de definición de un presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que aún no definió quién ocupará el lugar que hasta el pasado 10 de diciembre ostentó el radical Mario Negri. (Télam)