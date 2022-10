El diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), autor de un proyecto de ley para derogar las elecciones primarias, aseguró hoy que la propuesta no implica "una alteración de la democracia", afirmó que el debate debe darse "en el Congreso y no en la televisión" y sostuvo que en la práctica las PASO "no se dieron nunca".

En diálogo con radio Provincia, el legislador consideró que "ahora la pelota la tienen los partidos grandes" para la obtención de los votos necesarios en el Parlamento que eliminen las PASO previstas para agosto próximo, previas a las elecciones presidenciales de octubre de 2023.

Di Giacomo señaló no obstante que "esto hay que resolverlo este mes, no es un tema para resolver el año que viene. Por sí o por no, hay que resolverlo ahora" y dijo que "el fundamento principal para derogar las PASO es que no se dieron nunca".

"Jamás sucedió que los partidos cumplan con esa obligación. Lo que sucedió es que los partidos siguieron eligiendo de diversas maneras a sus candidatos y llegaron en la mayoría de los casos con el candidato elegido. No había una participación total", remarcó.

Para el diputado, "por algo en las provincias o no se implementó o se derogaron".

Di Giacomo indicó que las PASO, tal como se vienen implementando "tergiversan en un sentido la voluntad electoral" y funcionan como "una primera vuelta", y fundamentó su pedido en el costo económico que implica para el Estado.

"Todo lo paga el Estado, las boletas, la publicidad, el dinero para los partidos. Hay previstos en el Presupuesto 22.500 millones de pesos nada más que para las PASO del año que viene", sostuvo, y agregó que "la propuesta es derogarla porque no ha quedado validada y legitimada por el sistema electoral".

El legislador aclaró que "esto no impide que los partidos hagan internas abiertas" y dijo que se debe "repensar" el método. (Télam)