Un diputado nacional de Neuquén cruzó al liberal José Luis Espert por oponerse al proyecto para financiar obras públicas en Tierra del Fuego y afirmó que "desde el Obelisco se ven mal las cosas". Durante el debate del proyecto "Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego" en la Cámara baja, el legislador de Avanza Libertad consideró que "el error de estas promociones es que las provincias terminan siendo más dependientes que al inicio del erario público nacional" y pidió que la provincia austral "se baste por si sola para financiar su crecimiento". Ante esas críticas, su par del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Rolando Figueroa exigió tomar "conocimiento sobre lo que le pasa a los 47 millones de argentinos y la clase política comience a trabajar en resolver los problemas de los ciudadanos". "La constitución de este fideicomiso es parte de la solución a los problemas de los patagónicos, y en particular de los fueguinos. Esperamos que sirva de precedente para otras provincias argentinas", sostuvo el sureño. Y arremetió: "Desde el Obelisco se ven mal las cosas. El diputado (Espert) mencionaba que Tierra del Fuego tiene gas y petróleo, pero también tenemos que saber que el costo de transporte de ese recurso muchas veces los deja fuera de mercado para poder competir y abastecer al resto de la Argentina, que de por si los patagónicos permanentemente lo hacemos". Al rechazar las críticas del liberal, Figueroa señaló que "no son más que la ratificación de la miopía con que se ve muchas veces desde el Obelisco lo que sucede en las provincias argentinas". "¿No saben que hoy, en las provincias que producen el gas se pasa frío porque hay familias que no cuentan con el servicio y quienes lo tienen lo pagan más caro de lo que paga hoy este recinto?", cuestionó. MC/PT NA