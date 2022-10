El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Rolando Figueroa anunció hoy que se presentará a las elecciones generales del año próximo para disputar la gobernación de Neuquén por fuera de su partido, al difundir una carta pública en la que efectúa serios cuestionamientos a la conducción de su agrupación y al Gobierno encabezado por Omar Gutiérrez.

"Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza", aseguró.

Figueroa, que acompañó a Gutiérrez como vicegobernador en las elecciones de 2014, dijo que "es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña".

"Neuquén está anudada; tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo", señaló y agregó que "la mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora; en definitiva, Neuquén está pidiendo cortar".

El legislador pidió que lo acompañen "en el arranque de un nuevo tiempo en Neuquén que tiene que ver con rescatar el espíritu de lo justo, escucharnos, ir cerca porque la cercanía es empatía, es garantía de muchas cosas".

Figueroa aseguró que no participará de las elecciones internas del MPN previstas para el 13 de noviembre próximo y anunció que será candidato a Gobernador de la provincia en las elecciones generales.

"Esta definición es un dolor cargado de esperanza, por eso, acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo refundacional para volver a defender el federalismo; la libertad; la justicia social; defender la transparencia; la educación y la vivienda", dijo.

Al concluir su mensaje, señaló que "esta es una decisión tranquila, muy segura en el marco de mis convicciones, muy necesaria. El poder está en la gente. A la corta o a la larga, siempre el poder está en la gente y yo creo en ustedes. Algo nuevo vamos a lograr en Neuquén a partir de ahora".

El oficialismo del MPN es encabezado por la lista Azul que responde al actual gobernador Omar Gutiérrez e impulsa para la candidatura a la gobernación al actual vicegobernador Marcos Koopman.

