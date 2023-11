El diputado del PRO Pablo Tonelli reiteró hoy su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por "propiciar el cambio" pero cuestionó sus propuestas sobre la dolarización, venta de órganos y la salud y educación pública, que calificó de "extremas" y que junto al exmandatario Mauricio Macri buscarán "moderar".

"Creo que podemos ayudarlo a Milei de que en algunas cuestiones en las que tiene alguna posición extrema, modere sus posiciones y se acerque a nosotros", dijo Tonelli en declaraciones a C5N, durante el 13ª foro Abeceb, realizado en el Faena Art Center de la ciudad de Buenos Aires.

El diputado se refirió así a la alianza que sellaron Macri, Milei, la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, y un grupo de dirigentes del PRO para el balotaje del 19 de noviembre contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"La dolarización, tal como la ha planteado Milei, no me termina de convencer. Sí me parece razonable un régimen bimonetario, que el dólar circule libremente en igualdad de condiciones que el peso", dijo Tonelli en relación a algunas de las propuestas que debería rever el candidato libertario.

En ese sentido, también cuestionó las ideas de LLA en torno a la privatización de la educación y la salud pública y la creación de un mercado de venta de órganos, impulsadas por el candidato libertario.

"En materia de educación, de salud. Nosotros defendemos la educación y salud pública. Queremos mejorarla. En eso hay mucho para conversar", señaló, y agregó sobre otra propuesta: "Si hay algo que tiene que estar fuera del comercio es el tema de los órganos".

Pese a las críticas a su plataforma de campaña, Tonelli recalcó que "por lo menos Milei no arrastra los problemas de Sergio Massa", y resaltó que el candidato libertario "propicia el cambio".

"Hasta el momento Milei no ha fracasado, de modo que uno puede tener una expectativa favorable", subrayó.

MIRÁ TAMBIÉN Comisión continúa con proceso de juicio político y espera el descargo de jueces de la Corte

Al ser consultado por las declaraciones de la diputada electa Lilia Lemoine, quien planteó la necesidad de que exista la "renuncia a la paternidad", Tonelli dijo que fue "una opinión".

"Ni siquiera fue una propuesta. Habría que redactar una ley, que nunca existió", agregó.

También indicó no haber escuchado la propuesta de otro diputado electo de LLA, Alberto Benegas Lynch, quien aseguró que la "las ballenas se extinguen porque no hay alambrado".

"No lo escuché. No me parece que se puedan privatizar las ballenas", señaló. (Télam)