El diputado nacional Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) confirmó hoy que se encuentra avanzado el diálogo para confluir desde el 10 de diciembre en un interbloque que reúna a su espacio con los representantes de Misiones y de Neuquén, "con la idea de tratar de lograr la mayor cantidad de consensos posibles desde un punto de vista federal".

"Ya está lograda la continuidad con la gente del gobierno misionero y estamos muy avanzados y con muchas cosas para trabajar con la gente del MPN y con representantes de otras fuerzas", expresó el exministro de gobierno rionegrino en declaraciones periodísticas.

Di Giácomo, uno de los 23 diputados nacionales (sobre 257 totales) que no forma parte del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio, se refirió también a la posibilidad de ampliar ese interbloque: "No se trata de armar un amontonamiento, sino un grupo que tenga sentido a partir de objetivos en común y de determinados acuerdos mínimos. Veremos después del 10 de diciembre cuando asumamos la nueva gestión-parlamentaria".

"Hay que diferenciar lo que significan posturas personales de algunos diputados, como se dicen 'librepensadores' o que juegan la suya, de nosotros, que somos gobierno provincial y que representamos a algunas provincias con la responsabilidad que ello implica", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Manzur se reunió en Casa Rosada con Arguello: dialogaron sobre la agenda de trabajo del año entrante y el acuerdo con el FMI

El interbloque en cuestión quedaría integrado por cinco miembros: dos rionegrinos, dos misioneros y un neuquino.

En cuanto al rol de Juntos Somos Río Negro desde diciembre de 2019, cuando Di Giácomo asumió su banca, y consultado sobre el respaldo al oficialismo para la aprobación de muchos proyectos, aclaró que al Gobierno "le facilitamos la sanción de muchas leyes, pero también le impedimos la sanción de otras tantas".

Click to enlarge A fallback.

En ese sentido, remarcó: "El fracaso del ministro de Justicia (Martín Soria) que no ha podido hacer lo que se le indicó que tenía que hacer en la búsqueda de algunas políticas judiciales, se debió justamente a que sabían que nosotros no acompañábamos ese tipo de políticas".

Así, el diputado explicitó sus diferencias con el también rionegrino y roquense, que trabaja desde Justicia para la aprobación de la Ley de Ministerio Público Fiscal y la de reordenamiento de la Justicia Federal.

"No entramos en el tema de la grieta, no somos Juntos por el Cambio, aunque ahora que no son más Cambiemos se produce la confusión por nuestro nombre (Juntos Somos Río Negro)", expresó.

Anticipó su rechazo a la Ley de Envases, que recibió dictamen de comisión en Diputados: "Es un impuesto más que se le está poniendo al que produce, es una locura, por más que le pongamos palabras lindas para denominarlo".

"Si queremos alentar que la responsabilidad empresaria produzca menos residuos, hay que alentarlos a partir de que no se cobren más impuestos", dijo.

(Télam)