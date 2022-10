El diputado nacional del Frente de Todos y representante gremial de bancarios, Carlos Cisneros, se expresó hoy en contra del artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias al señalar que "los que trabajan allí no son todos jueces" y que "siempre" sostuvo que "el salario no es ganancia".

"Voy a votar en contra del artículo en el presupuesto que intenta descontar ganancias a quienes trabajan en la justicia, no por los jueces, sino por los trabajadores. Como diputado de extracción sindical quiero aclarar que no participé de ninguna presunta reunión con pares del bloque sobre este tema; mi voto en contra de este artículo refiere a mi estricta y coherente representación de trabajadores y no a órdenes de pares de mi bloque", expresó el tucumano a través de sus redes sociales.

En ese sentido, agregó: "Mi voto nada tiene que ver con temores ni acuerdos con jueces. Quienes me conocen, saben de mi actitud crítica del accionar de jueces. Mi voto será negativo a este artículo porque ningún trabajador debe pagar ganancias, debemos igualar para arriba".

"No estoy con los jueces, estoy con los trabajadores que no tienen privilegios, gozan de un derecho y lo vamos a defender", aseveró.

Por último opinó que "este tema se debe un debate en otra sesión para evitar tensiones innecesarias para la aprobación de nuestro Presupuesto 2023".

Cisneros votará en sintonía con su compañera de bloque, Vanesa Siley, representante de uno de los gremios de judiciales; en tanto que otros diputados de extracción sindical que integran la bancada podrían expresarse en el mismo sentido. (Télam)