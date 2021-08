La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos volvió a reivindicar hoy la propuesta de "reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios" y dijo que es "un instrumento capaz de apalancar la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias".

También resaltó que permitiría "una mayor justicia distributiva y la ampliación de los mercados de consumo en términos macroeconómicos, a partir del aumento de la participación de la masa salarial".

Vallejos forma parte del grupo de dirigentes, como el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que proponen un recorte de las horas de trabajo sin afectar el ingreso salarial.

En mayo del año pasado la diputada había propuesto en una charla virtual del Instituto Patria su idea de avanzar en "reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios" como "un modo de repartir el empleo asalariado y como mecanismo para mejorar la castigada calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores", recordó.

Ahora retomó la idea y propuso "discutirla seriamente" ante los "enormes avances técnicos y tecnológicos" acumulados en las últimas décadas.

"Algunos la pasan mal porque trabajan y no les queda tiempo para vivir y otros la pasan mal porque no tienen trabajo y no pueden vivir al no tener ingresos. Eso hay que discutirlo seriamente y hay que corregirlo", sostuvo por Radio Del Plata.

También recordó que el Grupo 25 de Mayo pidió en la Proclama del 9 de julio -encabezada por Pablo Moyano, Hugo Yasky y Vallejos-, "un modelo de capitalismo nacional de salarios altos y trabajo digno para apuntalar la recuperación económica con inclusión social", en la que hicieron explícita la propuesta de reducir la jornada laboral.

(Télam)