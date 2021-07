(Por Julio El Ali). La diputada bonaerense del partido FE Natalia Sánchez Jáuregui, representante del sindicato Uatre en la localidad de San Vicente, planteó en diálogo con Télam por qué ese espacio político, en el distrito bonaerense, decidió abandonar la alianza Juntos por el Cambio para incorporarse al Frente de Todos, al señalar que "se volvió al peronismo para seguir trabajando por una provincia más justa y equitativa".

El partido FE fue creado por el fallecido gremialista Gerardo "Momo" Venegas en 2013 y en 2015 se sumó a la entonces coalición triunfante Cambiemos, pero en marzo pasado su titular en la provincia de Buenos Aires, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, anunció la incorporación del espacio a la coalición oficialista FdT, donde confluirá con el PJ y otras agrupaciones y espacios.

Ese acercamiento se oficializó luego de que se firmaran las actas constitutivas por las que FE se integraba al FdT, decisión que contó con el apoyo del intendente Salazar y del secretario general de Uatre, José Voytenco.

"Nuestra integración al Frente de Todos es clave para continuar ayudando a la gente. Volvimos al peronismo para seguir trabajando por una provincia más justa", subrayó la legisladora Sánchez Jáuregui.

FE surgió como expresión política del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el sindicato que históricamente condujo Venegas, con alrededor de 300 mil afiliados en todo el país.

En diálogo con Télam, Sánchez Jáuregui explicó las razones del distanciamiento de la alianza fundada por Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y el proceso por el cual la regional bonaerense de FE resolvió sumarse al FdT, que a nivel nacional encabezan el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Sin rodeos, Sánchez Jáuregui apuntó contra la conducción de JxC y además criticó las medidas que se fueron llevando a cabo durante la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019.

"Tras el fallecimiento del Momo Venegas en 2017 fueron tiempos muy difíciles para nosotros, porque no se cumplieron los acuerdos y las políticas que se implementaban en la gestión de Macri no favorecían a los intereses de quienes nosotros representamos", argumentó la diputada provincial.

Y en el mismo sentido, resumió: "Fueron muchas cosas que nos fueron alejando de Cambiemos y acercando al peronismo".

Sánchez Jáuregui, además de secretaria general de Uatre en la regional San Vicente-Presidente Perón-Almirante Brown, fue concejal en el municipio de San Vicente.

Al referirse a su propio acercamiento al oficialismo, remarcó que en los últimos tiempos se produjo "una apertura del Frente de Todos a todos los partidos políticos", destacó.

"Eso es clave para continuar ayudando a la gente, con un peronismo aún más unido y fortalecido", valoró.

-Télam: En 2015, el 'Momo' Venegas decía que el Partido FE era la pata peronista en Cambiemos. ¿Qué cambió desde entonces?

-Sánchez Jáuregui: Eso no se pudo mantener. No fuimos escuchados. Puedo dar miles de argumentos en ese sentido. Fui funcionaria municipal y trabajé muchísimo, pero en las políticas macro y las políticas que tenían que beneficiar a los trabajadores no conseguíamos respuestas. Nosotros somos representantes de los intereses de los trabajadores rurales.

-T: ¿Cuál era el mensaje que les llegaba a ustedes de los trabajadores rurales durante el gobierno de Macri?

-SJ: No lo podíamos sostener. Los trabajadores nos hacían saber que era insostenible (lo que estaba pasando en) los dos últimos años (por 2017-2019) y desde el partido, además, no coincidíamos con el rumbo que se estaba tomando.

-T: ¿Cómo fue la llegada al Frente de Todos?

-SJ: Hace tiempo que el presidente del partido en la Provincia viene hablando con Máximo (por el jefe de bloque en Diputados, Máximo Kirchner). Hemos encontrado una recepción en cada cuestión que nos interesaba resolver o llevar una solución a los problemas de la gente. Además, yo siempre encontré en el Frente de Todos una recepción, una respuesta y una coordinación para resolver las cuestiones que se plantean. También existe un excelente diálogo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con los ministros, algo que antes no teníamos, y es lo que busca un partido político para poder dar respuestas a los ciudadanos.

-T: ¿Existe la posibilidad de que usted se sume al bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia?

-SJ: Eso todavía no lo hemos hablado. Es importante mantener la identidad partidaria, aunque eso no quiere decir que no acompañe todas las iniciativas del oficialismo.

-T: Se vienen los cierres de listas de precandidatos el próximo sábado 24...

-SJ: En varios distritos vamos a ser parte de las listas y vamos a acompañar en todo sentido porque el partido FE tiene concejales en varios distritos y tenemos referentes que podrían ser candidatos. Porque tienen un trabajo de militancia territorial que se viene realizando hace mucho tiempo, desde 2013.

- T: ¿Participarán en una lista única dentro del FdT o competirán en las PASO?

- SJ: Eso variará según cada localidad. Es muy complejo. Siempre se bregará por la unidad, por una lista única. Y en donde no se pueda lograr, habrá más de una lista a nivel municipal. Eso sí, no creo que haya más de una lista del FdT para diputados nacionales y provinciales.

-T: ¿Cómo se explica que el Partido FE sigue dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires?

-SJ: Eso habría que preguntarle al diputado (Pablo) Ansaloni (Unidad y Equidad Federal-Buenos Aires), que es el presidente del Partido FE a nivel nacional.

Antes de finalizar la entrevista, Sánchez Jáuregui se refirió a la relación actual de Uatre con la Mesa de Enlace agropecuaria, que definió como de "veredas distanciadas" porque "políticamente, el sindicato de los trabajadores rurales está de un lado, y la Mesa de Enlace del campo está en otro".

Sobre ese punto, profundizó: "Eso quedó demostrado en diciembre pasado cuando se pidió un bono para los trabajadores que fueron esenciales durante toda la pandemia. Luego de mucha lucha, se dio el bono en tres meses, a pesar de las grandes ganancias que tuvieron los empresarios del sector agropecuario". (Télam)