La diputada nacional por Santa Fe Carolina Castets renunció hoy al bloque de la Coalición Cívica por desavenencias con la líder de ese espacio, Elisa Carrió, y decidió formar un monobloque, al que denominó 'Valores Republicanos', aunque seguirá formando parte del interbloque Juntos por el Cambio (JxC).

Este movimiento sólo implica un reacomodamiento dentro de JxC, que continuará como segunda fuerza de la Cámara con 116 diputados (dos menos que el Frente de Todos).

Con diez integrantes, la Coalición Cívica continuará como cuarto espacio dentro de JxC, detrás del PRO, con 50; la UCR, con 33, y Evolución radical, con 12, aunque ahora pasaron a ser once los bloques que forman la principal bancada opositora.

La renuncia de Castest se da nueve días después que Carrió difundiera un video en el cual denuncia "complicidades" del "Frente de Frentes" santafesino con sectores del narcotráfico.

"Es una decisión muy pensada, no tengo contacto desde hace dos años con la dirigencia de la CC en Santa Fe" indicó la legisladora en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

En ese sentido, agregó: "Mi decisión la tomé el 6 de marzo, sin comunicarlo a los dirigentes nacionales, ya que con la dirigencia provincial no tengo diálogo; no estaba coincidiendo con las formas de la dirigencia provincial".

"Luego de mi desafiliación salen los dichos de Elisa Carrió. Me enteré por redes de su decisión de salirse del Frente de Frentes; pero yo ya había advertido de mis disidencias con la conducción de la Coalición Cívica, y me respondieron que 'es una estrategia nacional', la cual no comprendo", cerró.

