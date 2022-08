(Actualiza información)

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade reveló hoy que ese espacio analiza investigar eventuales hechos de corrupción en la empresa estatal de aguas AySA durante el gobierno de Cambiemos y dijo que ese espacio está "siempre atento" a investigar casos de ese tipo porque "hay discutir las cuestiones de fondo".

La legisladora hizo estas declaraciones a partir de los cuestionamientos realizados por la fundadora y principal referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien la semana pasada apuntó sobre el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y lo vinculó con supuestos manejos irregulares en la empresa estatal de aguas.

En diálogo con FM Futurock, Frade consideró que "hay que investigar" la gestión de Aysa bajo la órbita de Frigerio, aunque luego acotó, en referencia al exministro de la gestión de Mauricio Macri: "Yo no sé lo de Frigerio, le tendrías que preguntar a Carrió".

Después, en relación a los dichos de la fundadora de su espacio, dijo que "en general, las denuncias que ha hecho Elisa, estos días lo estamos viendo, están bien trabajadas, están sostenidas, fundadas y por eso llegan a donde llegan".

"No somos una fiscalía. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Carecemos de estructura pero estamos analizando todos esos hechos", amplió la diputada de la CC, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Respecto a las palabras de Carrió, quien criticó a una serie de dirigentes de la coalición opositora, la legisladora sostuvo que "todas las cosas que dijo" días atrás son las mismas expresiones que formuló durante la campaña electoral del año pasado.

Sobre el impacto de esta situación dentro de JxC, Frade planteó su sorpresa por "la dimensión que han tomado estas declaraciones porque no son nuevas, son temas que se han tratado internamente".

Y en el mismo sentido, agregó: "Creemos que hay que ajustar algunas cosas en JxC. Es una herramienta perfectible, muy buena, y eso no significa que estamos mejor parados que el gobierno anterior. Eso requiere mayor transparencia autoexigencia".

Tras remarcar que la CC "no tiene intención de irse de JxC", Frade sostuvo que "hubo respuestas con alguna virulencia" ante los dichos de Carrió, pero remarcó que "nadie desmintió" a la dirigente oriunda del Chaco.

"Deberíamos correr la cuestión de forma de 'Lilita' y quedarnos con la cuestión de fondo que planteó. Tenemos que debatir sobre esas cosas no sólo en JXC, sino también en el oficialismo. Estamos viendo con alarma cómo se están acercando, como están sumando personas a nuestra coalición que no están en línea con lo que queremos hacer. Vemos con suma preocupación que cuando dicen que hay que ensanchar las bases se trata de gente que no viene a lo mismo", fundamentó.

Para Frade, "en el afán de esta necesidad de llegar al gobierno en el 2023 nos abrazamos con todos y no estamos haciendo una evaluación".

"No es sólo ganar sino ver cómo seguimos con gente que tiene lazos con Sergio Massa y esta especie de seducción que hace estamos en las antípodas. Hay dirigentes de JXC que ven en Massa una salida intermedia y nosotros creemos que no es el camino", puntualizó. (Télam)