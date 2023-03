La diputada nacional de la Izquierda Myriam Bregman mantuvo hoy un cruce en el inicio de la sesión de la Cámara de Diputados con la libertaria Victoria Villarruel, quien reiteró su posición negacionista en el marco del homenaje a las víctimas del último gobierno cívico militar, por cumplirse el pasado viernes 24 de marzo un nuevo aniversario del golpe.

A Bregman le tocó hablar en el recinto minutos después de Villarruel: "Nos toca hablar después de haber escuchado en este recinto a una apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes".

"Nosotros, en cambio, marchamos este viernes 24 de marzo homenajeando a los 30.000 detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer: militando, continuando con la militancia y peleando contra la impunidad del genocidio, pero también peleando por transformar esta sociedad de raíz", remarcó la legisladora.

En medio del discurso, la diputada Villaruel comenzó a interrumpirla, encimándola con su voz y reiterando algunas de sus argumentaciones negacionistas.

"¿Saben por qué Villarruel interrumpe?. ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados, por qué reivindican el negacionismo?. Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de -el exministro de Economía del gobierno militar, José- Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión", advirtió Bregman

La diputada de la Izquierda, continuó: "Por eso hablan del 'curro de los Derechos Humanos' como Macri, porque quieren aplastar a la clase trabajadora y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar".

"Los que cuestionan la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos son los mismos que ocultaron las pruebas y las siguen ocultando; hasta el día de hoy, ningún genocida habló. Ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos y lo que es peor, ocultan el destino de los más de cuatrocientos pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura", cuestionó.

Bregman, insistió: "Por eso no quiere que hable, por eso discuten la cifra de 30.000, porque están dispuestos a hacerlo de nuevo. Porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Hoz".

"Nosotros y nosotras (la Izquierda) , que luchamos permanentemente contra el ajuste de este y de todos los gobiernos, vamos a enfrentar ese negacionismo", finalizó.

Villarruel, 15 minutos antes había dicho: "Quiero brindar un homenaje a quienes en Argentina se le niega el derecho a la memoria cada 24 de marzo. Me refiero a las víctimas del terrorismo, es decir a cada argentino y extranjero que fue asesinado, secuestrado, herido, volada su casa con bombas por organizaciones armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo".

La diputada libertaria dijo que "17.380 víctimas del terrorismo causaron estos grupos armados desde 1969 a 1979, pero no se los recuerda" y agregó que "en Argentina los derechos humanos son selectivos y solo se le reconoce el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a algunos mientras a otros se les niega sistemáticamente en democracia estos derechos".

La legisladora de la Libertad Avanza, arremetió: "Todos los asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió" y dijo que "la mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales".

"Que se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual", cerró.

La realizada hoy por la compañera de bloque de Javier Milei no fue la primera expresión negacionista en el recinto de la Cámara baja: cuando juró como diputada, el 10 de diciembre de 2021, lo hizo "por las víctimas del terrorismo".

Villarruel llegó a su banca apalancada en su condición de abogada y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), cuyo reclamo principal es la llamada "memoria completa".

"Los terroristas tienen derechos humanos y sus víctimas, no" y "ni todos los malos están de un lado, ni todos los buenos del otro", fueron algunos de los slogan de campaña de la diputada durante 2021.

Expresiones de ese tenor son repetidas por la diputada nacional en la mayoría de las oportunidades en las que se expresa a través de sus redes sociales, en declaraciones periodísticas, e, incluso, como sucedió hoy, en el marco institucional.

En el ámbito parlamentario existen proyectos de ley de diputados nacionales del Frente de Todos, como Marcelo Koenig o Walter Correa, que proponen condenar el negacionismo con sanciones civiles y/o penales y cursos de capacitación en derechos humanos. (Télam)