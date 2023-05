Cecilia De Vincenti, hija de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor que fue arrojada al mar en un "vuelo de la muerte" de la dictadura, dijo hoy que tras la desaparición de uno de sus hermanos "mi mamá no paró más" en su búsqueda "hasta el 10 de diciembre de 1977, cuando la secuestraron a ella".

La mujer contó que su madre "trabajaba como telefonista en la empresa de electrodomésticos Siam" y su padre, Pedro Di Vincenti, "era operario de la misma fábrica, en la que además fue delegado sindical".

Después de cuatro años de noviazgo se casaron en 1949 y tuvieron cuatro hijos: Pedro, Néstor, Adrián y Cecilia. Néstor fue secuestrado en noviembre de 1976. Azucena al año siguiente y Cecilia sólo tenía 16 años.

"Mi mamá era una mujer que como el gas no pasaba por la puerta de mi casa, cuando nosotros vivíamos a dos cuadras de la avenida Mitre en Sarandí, ella juntaba las firmas para que el gas llegara o la que le preparaba sanguchitos a unos pibes que siempre pasaban después de comer", describe Cecilia.

Azucena simpatizaba con el peronismo pero nunca tuvo una militancia activa. Pero Néstor sí. Estudiaba en Arquitectura y militaba en la Juventud Peronista, algo que su padre rechazaba, a pesar de su pasado obrero y sindical.

"Mi papá -recuerda Cecilia- se peleaba con mi hermano y le decía, ¿pero qué querés? Te pongo un negocio, un kiosco de revistas, pero no dejes el estudio de Arquitectura. Es que Néstor llegó un día y dijo que largaba todo, que se iba a ir a una fábrica, a la Bernalesa".

Con el tiempo Pedro revisará lo ocurrido: "Mi papá se hace una autocrítica, me dice yo discutí con tu mamá y con tu hermano muchas veces de que acá no progresa el que no quiere y ahora me doy cuenta de que no tenía razón, acá solamente progresan los que podemos", relató.

"En cambio creo que Néstor -continúa Cecilia- fue lo que a mi mamá le hubiese gustado que fuéramos todos, militantes, gente comprometida con el otro".

"De hecho, cuando se llevan a Néstor, ella, que entonces era una ama de casa, estuvo dos o tres días llorando hasta que vino y dijo 'voy a ir a las comisarías, a los hospitales, a ver si lo encuentro en algún lado'. Y a partir de ese momento no paró más. Hasta que el 10 de diciembre de 1977 la secuestraron a ella", relató. (Télam)