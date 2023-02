La ex diputada nacional kirchnerista Diana Conti expresó hoy que confía en que Cristina Kirchner "va a ser candidata" a presidenta porque "la historia la pone en ese lugar" y porque "no va a renunciar a esa esperanza que genera en un pueblo tan necesitado". "Yo creo que Cristina tiene que ser candidata a presidenta de la Nación nuevamente y que va a ser elegida como tal", aseguró. En diálogo con "La Mejor Siesta", el programa que conduce Carmela Bárbaro por la AM 990, la referente del Partido de la Victoria planteó además que si la vicepresidenta decidiera ser candidata, no tendría competencia en las PASO ya que "el resultado sería cantado". "Creo que si ella es candidata no va a haber PASO. Es la política argentina que mas mide, de nuestro espacio político y de todos. El resultado de unas PASO es cantado", consideró. Consultada sobre las posibilidades concretas de que Cristina Kirchner acepte el desafió de ir por la presidencia por tercera vez, Conti se mostró confiada: "Creo que sí, la historia la pone en ese lugar". "Nosotros como dirigentes políticos hacemos la tarea de clamar pro ella, de armar la comisión e ir a pedirle, pero hay un pueblo mayoritario en la Argentina que lo pide que sea. Ella no va a renunciar a esa esperanza que genera en un pueblo tan necesitado", sostuvo. La dirigente kirchnerista reconoció de todos modos que aún "no están definidas las candidaturas" del Frente de Todos y señaló que "hay que ver cómo se hacen, pero está la voluntad de trabajar en conjunto y eso facilita la tarea". SH/GAM NA