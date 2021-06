La directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio, remarcó hoy estar "muy satisfecha" con la decisión del Consejo Federal de Entidades Médicas (Confemeco) de denunciar a los integrantes de la agrupación negacionista "Médicos por la Verdad", que "están haciendo mucho daño a la salud pública" con su prédica, en medio de la segunda ola de coronavirus que afecta al país.

"Yo creo que se van a dar sanciones, estoy muy satisfecha con la respuesta de una institución que no es partidaria y de la que forman parte todos los colegios médicos de la Argentina, me tranquilizó mucho que haya racionalidad y decisión de ubicar a estas personas que están haciendo mucho daño a la salud pública porque eso es un delito", dijo la dirigente en diálogo con FM La Patriada.

A principios de este mes, el colectivo de Mujeres Peronistas había solicitado a Confemeco que aplicaran sanciones a las manifestaciones anticuarentena y a los miembros del grupo "Médicos por la Verdad" y la institución respondió que realizarán denuncias penales y se abrirán sumarios.

"No son lo mismo que vecinos antivacunas o negacionistas, tienen otro nivel de responsabilidad quienes son profesionales de la salud", explicó Di Tullio.

En ese sentido, señaló que "ven con mucha preocupación" como algunos "autodenominados Médicos por la Verdad" atentan contra la vida de sus colegas que están "en la primera línea de fuego".

"Sus colegas se sienten dolidos desde el punto de vista de lo que les toca vivir, les toca cuidarnos la vida, ponernos un respirador, vernos morir, o tener la alegría de vernos salir", completó.

Di Tullio dijo además que "desconoce" si hay conexión entre estos grupos y la "oposición irresponsable" que tiene el país, que "no respeta las instituciones".

"Lo que uno podría haber esperado en términos de una democracia de tantos años, es que acompañen en un momento tan dramático como es una pandemia asesina. Han hecho un papel lamentable, aunque no me llama la atención por otras cosas insólitas que hicieron, pero esto es grave, de esto no se vuelve como (la titular del PRO) Patricia Bullrich que es una irresponsable", juzgó sobre el accionar de la oposición de Juntos por el Cambio, en medio de la pandemia.

Al ser consultada sobre si deberían aplicarse medidas disciplinarias a los programas de televisión que reproducen estos discursos, Di Tullio sostuvo que, en ese caso, debería tratarse "de otra institución: la Defensoría del Pueblo".

Además, la exdiputada nacional denunció que todos los que firmaron la solicitud dirigida a Confemeco son amenazados "todos los días" de manera "cobarde" por grupos anónimos a los que calificó como "violentos".

"En el monumento a la bandera en Santa Fe, una concejala, Norma López, fue absolutamente violentada, sus hijos escrachados en las redes sociales, donde publicaron sus teléfonos y fotos de sus casas. Esta gente que es muy violenta con pocos lazos comunitarios que los aten de responsabilidad y amor hacia otros", sintetizó. (Télam)