La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio analizó hoy la interna del Frente de Todos tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consideró que "no hay una pelea de dirigentes", sino que se trata de "una disputa por que las cosas se hagan bien".

La dirigente kirchnerista se quejó de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "no dice quién lo va a pagar" al ajuste necesario para cumplir las metas acordadas con el organismo de crédito multilateral y advirtió: "Creo y analizo que lo va a pagar el pueblo argentino".

"Yo creo que el Presidente (Alberto Fernández) tiene mucha expectativa y cree que va funcionar. Yo no tengo ningún derecho a ponerle pesimismo. Por eso también mantuve el silencio, porque es muy difícil votar en contra del Gobierno que formo parte", añadió.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La990, Di Tullio fundamentó su decisión de no apoyar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo: "Voté pensando en cuál es el interés de mi pueblo, de mi representación, de mi jura".

MIRÁ TAMBIÉN Mesa judicial bonaerense: terminan indagatorias a dirigentes políticos y llega turno de los espías

En ese sentido, la legisladora oficialista se refirió a la diferencia de posturas dentro del Frente de Todos y aseguró: "Me está haciendo mucho ruido que hay una pelea de dirigencia. Yo peleo siempre por lo mismo, porque soy peronista y no le puedo pedir un ajuste a un pueblo que viene ajustado hace muchos años, porque no puedo convalidar estafas de un empresario. No me estoy peleando con mi Presidente; es una pelea por la gente, por que la gente esté mejor".

Y agregó: "No hay una pelea de dirigentes, hay una disputa por que las cosas se hagan bien". Asimismo, la senadora nacional criticó el discurso del jefe de Estado en el que agradeció el acompañamiento de la oposición al proyecto de acuerdo con el FMI: "Yo no le agradecería nada a la oposición porque es la que nos metió en este embrollo enorme". PT NA