La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, declaró hoy que el proyecto del oficialismo para crear un fondo de pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca que la Argentina "no se vea obligada a retroceder en la conquista de derechos".

En declaraciones a la prensa en el Senado tras un encuentro con partidos políticos que integran la coalición de Gobierno, Di Tullio consideró que "hay que ir a buscar" el dinero fugado al exterior para que la Argentina "se saque de encima el Fondo Monetario Internacional".

"Sabemos lo que significa tener al Fondo en casa, en el patio de casa y te digan lo que tenés qué hacer: si tenés que hacer un ajuste, si nos van a obligar a quitar derechos que hemos conquistado con el esfuerzo de todos", afirmó la senadora por Buenos Aires.

Además explicó que los argentinos "ni siquiera sabíamos que iban a buscar al Fondo" y sostuvo que lo que se busca con el proyecto de creación de un fondo para el pago de la deuda es que "paguen los que se benefician siempre".

"Lo que está en cuevas de ladrones, agujeros fiscales, bancos que no te quieren dar información para no pagar impuestos para empobrecer al pueblo no solo a la Argentina", afirmó, y precisó que de lo que se trata es de definir quién "debe pagar la friolera de 45.000 millones de dólares". (Télam)