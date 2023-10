La senadora nacional de Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio sostuvo que Mauricio Macri "es el destructor de la Argentina" por haber endeudado al país con el Fondo Monetario en niveles tan altos y consideró que el ex presidente de Cambiemos "se ha dedicado en campaña a destruir a Juntos por el Cambio".

En declaraciones radiales, la dirigente kirchnerista reconoció que "la economía no está sólida" pero lo adjudicó a la "deuda enorme que tomó Mauricio Macri con el FMI". "(El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio) Massa no le esconde a nadie que estamos en un serio problema. Lo hemos visto pelear contra el FMI y ahora lo vemos pelear contra las cuevas", resaltó. Para la senadora del Frente de Todos, que es candidata a reelegir el cargo, "la inflación es dolorosísima y va a seguir siéndolo si no nos sacamos de encima al FMI".

En este contexto, calificó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como "irresponsable" por "salir a decir que va a pedir más plata al FMI". Consultada sobre las declaraciones de Javier Milei sobre el ahorro en pesos que alimentaron la corrida al dólar, Di Tullio señaló que no recuerda un episodio "tan espantoso de irresponsabilidad manifiesta" en el pasado como el que lo tuvo como protagonista días atrás al candidato a presidente de La Libertad Avanza.

"No puedo entender cómo alguien que odia tanto a su propia patria tiene ganas de conducir su destino", reflexionó y pidió por que esta controversia lo termine "pagando en las urnas". No obstante, la diputada oficialista dijo que no estaba de acuerdo con la denuncia presentada por el presidente Alberto Fernández contra Milei dado que el líder derechista "tiene inmunidad por los fueros" como diputado nacional. "Los fueros son de la Cámara, salvo que cambiemos la Constitución Nacional, no se puede modificar", explicó.

Al respecto, Di Tullio chicaneó a Milei: "El señor que se queja de la casta se está amparando en los fueros que le da la casta". "¿Cómo se puede proponer la eliminación de un espacio político? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Massa de que hay que pedir un psicotécnico", sostuvo. Sobre el candidato presidencial del oficialismo, indicó que está de acuerdo con su idea de formar "un gobierno de unidad nacional".

"Massa trabaja incansablemente y tiene un conocimiento sobre el Estado que pocos tienen. Tiene una capacidad de diálogo enorme y tiene agallas", elogió la senadora kirchnerista. Por último, descartó que haya un conflicto abierto entre el diputado de La Cámpora y jefe del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. "Desconozco que haya niveles de tensión entre Máximo y Axel, y estoy cerquita. Lo niego rotundamente", aseveró. SH/AMR NA