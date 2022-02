La senadora nacional por el Frente de Todos Juliana Di Tullio dijo tener "expectativas" de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Internacional (FMI) se "apruebe en ambas cámaras" del Congreso, aunque remarcó que "no es buena noticia arreglar" con el organismo.

"No es una buena noticia arreglar con el Fondo, porque es el FMI. Buena noticia habría sido que Macri no hubiera pedido 50 mil millones de dólares, eso habría sido una excelente noticia", dijo no obstante la legisladora en una entrevista con el diario Perfil

En la misma línea, sostuvo que ni el "mejor acuerdo" es para festejar ya que "históricamente" el país ha tenido una relación "traumática" con el organismo de crédito.

"Mi responsabilidad es hacerle entender a la sociedad argentina que los responsables de que estemos hoy en este brete son (el expresidente) Mauricio Macri y el FMI", apuntó y explicó que la "composición anterior" del Fondo "violó su propio estatuto" al otorgarle "50 mil millones de dólares" a la administración de Cambiemos con la intención de que ganen "la reelección" de 2019.

MIRÁ TAMBIÉN FMI: los legisladores aguardan ingreso del proyecto y definiciones del Presidente en la Asamblea

Por otro lado, consultada sobre la votación del proyecto de acuerdo, expresó: "Tengo expectativas de que se apruebe en ambas cámaras, si es un acuerdo que contiene lo que venimos charlando y negociando desde hace dos años".

En ese sentido, Di Tullio señaló que eso implicaría que no "va a haber ajustes ni a los trabajadores ni a los jubilados" y que para eso tiene que "ver la letra" del proyecto.

Click to enlarge A fallback.

"Soy parte del Gobierno, confío en él y en la negociación, necesito saber qué estoy votando, qué voy a votar, qué voy a acompañar"., destacó.

Por su parte, la diputada reafirmó que el "20 de marzo" podría sancionarse el proyecto "si es razonable", tal como había estimado con anterioridad el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Germán Martínez

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero llega a Ginebra para un encuentro del Consejo de DDHH de la ONU que preside Argentina

Por último, Di Tullio afirmó que su "preocupación hacia adelante" es la pobreza con la cual "el peronismo no puede convivir", y que por eso mismo, "tiene que ir a hacia la baja sistemática" de ella, ya que la fuerza política a la que pertenece "no tiene opción de hacer otra cosa porque sería otra cosa que no es peronismo". (Télam)