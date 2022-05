La jefa de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio, aseguró esta noche que el proyecto de ley que crea un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) busca castigar "la avaricia" y significa "una herramienta más" para las autoridades.

En el cierre de la sesión del Senado en la que se debatió la iniciativa del oficialismo para pagar la deuda, la senadora por Buenos Aires expresó que el préstamo otorgado por el FMI en 2018 al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri fue "un gesto de amor" de Donald Trump hacia Macri.

"Muchachos, no la careteemos, esto no es un blanqueo, no es voluntario, es compulsivo", declaró en el Senado la legisladora peronista y afirmó que quienes se enriquecieron llevando su dinero al exterior "son ladrones". (Télam)