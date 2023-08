La senadora nacional bonaerense del Frente de Todos (FdT) Juliana Di Tullio acusó hoy a los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) de "odiar al país" y los responsabilizó de "entregar un país dinamitado".

Di Tullio, quien busca la reelección por Unión por la Patria (UxP), criticó la postura de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich en relación con su propuesta de reforma laboral y afirmó que "corren con una ventaja" debido a que "el 40% del padrón no vivió el 2001".

"Ellos corren con una ventaja, el 40% del padrón no vivió lo que pasó en el 2001. Que ese sector vuelva a proponer la reforma laboral no me extraña", señaló la legisladora.

"Esas políticas planteadas por Bullrich generan en el país un 25% de desocupación", afirmó por El Destape Radio.

La senadora acusó a los dirigentes de JxC de "odiar al país" y de "estar siempre del lado de los poderosos".

"No sé cómo hacen aquellos adherentes a la oposición. Como hacen para votar a alguien que odia el país. Si ellos detestan a la mitad de la gente", dijo.

Y agregó: "Ellos te dicen que no tienes derecho a tener derecho laboral porque tiene que cobrar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ellos siempre son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Ellos están siempre con los poderosos".

Indicó además que "veo de manera positiva la postura de la CGT que respalda la candidatura de Sergio Massa. Es un sector que se resistió a las locuras que intentaron hacer desde el macrismo".

Añadió que Massa es "un candidato con experiencia" en comparación con los candidatos de la oposición. "Nuestro candidato tiene experiencia. Tiene fortaleza y que se sienta con quien se tiene que sentar. Hay mucha falta de experiencia en la oposición", resaltó.

También señaló que "la gente no quiere que vuelva la oposición. Hace menos de 4 años entregaron un país dinamitado. Ellos mintieron en la campaña de 2015. La gente quiere mejores salarios, estudiar y mejores oportunidades. No quiere que los repriman". (Télam)