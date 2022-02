Dirigentes políticos, funcionarios judiciales e integrantes de cámaras empresariales coincidieron en destacar que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, haya puesto el acento en la cuestión del "desarrollo y la articulación con la Nación" en el discurso que pronunció ayer durante la inauguración del 142° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

"Fue un discurso claro, contundente, para sentar las bases y construir el futuro, donde ninguna provincia puede desarrollarse en un país que no se desarrolla", aseguró hoy a Télam la vicegobernadora, Laura Stratta.

El informe completo de gestión se trasladó nuevamente al Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, y contó con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur.

Stratta destacó la "articulación con el Gobierno nacional para generar respuestas integrales a las demandas que pide la sociedad", algo que "con el Gobierno de Mauricio Macri no se pudo llevar adelante"

En tanto, resaltó la convocatoria de Bordet a "tener instituciones de la democracia sólidas, con diálogo, respeto y privilegiando el interés general más allá de cualquier otro interés, para encontrar un horizonte como provincia y como país".

La vicegobernadora consideró que el 2022 será "un año de trabajo para fortalecer la democracia" con reformas en el sistema democrático provincial y con una sociedad que "participa en la construcción de leyes", por lo que llamó a los políticos a "escuchar, recorrer y recoger".

Por su parte, Manzur aseguró sentirse "muy contento de ser parte" del acto de Bordet, un "gran Gobernador con capacidad de trabajo, entrega y vocación" y con quien trabajarán "en el marco de un país profundamente federal" con "unidad, diálogo y consenso".

Entre Ríos "es una muestra cabal de la Argentina que buscamos: la Argentina que produce, que agrega valor, da trabajo, y cierra brechas con un crecimiento y recuperación económica", concluyó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, destacó el balance de Bordet y lo calificó como "muy interesante", al detallar la búsqueda de una reforma del Código Procesal Penal y la creación de una Oficina Anticorrupción.

El titular de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, se mostró "conforme" con el discurso y precisó que "hay muchas cosas delante por hacer".

Los intendentes de Paraná, Colón y Concepción del Uruguay, José Luis Walser, Adán Bahl y Martín Oliva, respectivamente, destacaron la "mirada estratégica" hacia el futuro de Entre Ríos, con "diálogo, unión y encuentro" y acompañamiento nacional y provincial a los municipios.

"La unión es la tarea más importante que nos demanda la historia, el tiempo es hoy y todos somos necesarios", aseguró Bordet y dijo que el 2021 fue "el año de la reconstrucción", en un "mundo cambiante, en transformación permanente y acelerada".

Por eso, convocó a "elevar la calidad del debate democrático" y gobernar "con diálogo, sin dogmatismos y escuchando a la comunidad".

"Que las políticas sociales se transformen en trabajo", remarcó en otro tramo de su discurso; señaló que Entre Ríos "no creará nuevos impuestos y no aumentará los niveles impositivos" y calificó de "fundamental" alcanzar un acuerdo con el FMI, "un problema que no es de este Gobierno". (Télam)