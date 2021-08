La Oficina Nacional de Contrataciones de la Nación (ONC), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, desmintió hoy que el empresario taiwanés Chen Chia Hong haya firmado 19 contratos con el Estado Nacional y calificó a la información difundida en ese sentido por medios periodísticos como "falsa e inexacta".

La ONC aclaró en un comunicado que la empresa Apache Solutions se registró como proveedor del Estado Nacional el 5 de julio de 2018, dos meses después de constituirse como SAS, el 9 de mayo de 2018.

Según el sistema COMPRAR (el sistema informático de compras), desde su inscripción en el 2018, la empresa participó en un total de 22 procesos de compra ante el Estado Nacional.

Desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, Apache Solutions fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826, precisó la ONC.

El comunicado indica que también es "falso que Apache Solutions haya ganado una licitación del Ministerio de Transporte por control de acceso" y agrega que las dos licitaciones a las que hace referencia la nota publicada hoy en la tapa del diario Clarín "fueron organizadas por la Junta de Seguridad en el Transporte (organismo descentralizado), y en ambos casos la empresa mencionada perdió por no haber presentado las mejores ofertas".

El sistema COMPRAR es el portal de Compras Públicas de la República Argentina, una vía electrónica de gestión de las compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional.

A través de la plataforma, las entidades gubernamentales tramitan y publican sus procesos de compra y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil, transparente y segura, recordó la ONC, que precisó que COMPR.AR es una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores y la comunidad.

Entre sus beneficios figuran: la transparencia y difusión de los procesos de compras y contrataciones, cuenta con novedosos mecanismos de selección de proveedores y modalidades de contratación y posibilita el acceso público y gratuito a través de internet, además de presentar información actualizada y disponible en el portal.

La ONC recordó además que toda la información que avala y certifica estos datos, es de acceso público y se encuentra disponible en la plataforma WWW.COMPRAR.GOB.AR

A raíz de la nota publicada en el diario Clarín, el presidente Alberto Fernández, aclaró está mañana que no mantuvo ningún encuentro con el empresario Chien Chia Hong.

"Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira", dijo el Presidente en declaraciones a la radio AM750 y agregó: "no tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores".

"No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente", amplió el Presidente al ser consultado sobre las licitaciones en las que habría participado el empresario.

En este punto, Fernández añadió: "Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente".

De esta manera, el Presidente se refirió a la nota publicada hoy por Clarín, titulada: "Después de ver al Presidente en Olivos, el empresario taiwanés consiguió 19 contratos con el Estado Nacional en sólo un año", en referencia al empresario que es pareja de Sofía Pacci, quien trabaja con la primera dama, Fabiola Yañez.

(Télam)