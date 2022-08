1004410

Un extrabajador y delegado de una planta de bombeo de YPF relató hoy los padecimientos que sufrió desde su detención en 1975 y su permanencia en diferentes cárceles, en el marco del juicio megacausa por delitos de lesa humanidad de la Zona V, en jurisdicción de Bahía Blanca, que tiene 37 imputados.

Se trata de Sirio Esteban Prat, de 88 años, quien brindó su testimonio de forma presencial sobre su secuestro y detención el 12 de julio de 1975 en la localidad de Algarrobo ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

"Trabajaba en YPF, en una planta de bombeo en Algarrobo, era delegado del sector y después participaba en las 62 Organizaciones y en la CGT", contó.

Dijo que el arresto ocurrió a las 2 de la madrugada, cuando fue sorprendido por unos sujetos, que "habían estado esperando escondidos" detrás de su casa a que él arribara de un viaje que había realizado a Bahía Blanca y luego lo trasladaron en un automóvil Falcon hasta la comisaría.

"Habré estado quince días en Algarrobo, el trato era de prepo, después me llevaron a Médanos, me metieron en un calabozo, hacía 5 grados bajo cero, a la mañana cuando me desperté el que actuó en contra mío era el comisario Palmieri, ahí no supe cuántos días estuve", señaló.

Denunció que intentaban obligarlo a que se hiciera "cargo" de ciertos hechos y lo amenazaban con hacerlo "desaparecer".

"Creo que eran militares, no los conocía, no era ninguna policía porque del pueblo nos conocíamos todos", manifestó.

En otro tramo de su declaración relató su paso por "la cárcel de Villa Floresta", donde aseguró que no fue golpeado pero sí "amenazado" y finalmente permaneció en la Brigada de Investigaciones.

"Había un montón de muchachos, los tenían detrás de una reja, estuve dos o tres días, no recuerdo bien", agregó el hombre al señalar que luego de la liberación regresó a su pueblo Algarrobo para trabajar en la planta de YPF.

Sobre cómo impactaron los hechos en su vida, Prat dijo que trabajó poco tiempo más en YPF hasta que "llegó una orden de un militar de la marina que era interventor en Villarino" y lo "hizo echar".

"Nunca cobré nada, nunca reclamé nada", expresó. (Télam)