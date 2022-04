El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego desestimó hoy una acción judicial que pretendía declarar inconstitucional el llamado a elecciones estatuyentes en la ciudad de Ushuaia y que entre sus fundamentos consideraba ilegal que los convencionales encargados de reformar la Carta Orgánica del distrito fueguino trabajaran "ad-honorem".

El diputado nacional y referente del PRO en la provincia, Héctor Stefani, planteó en la demanda que si los convencionales cumplen su función sin percibir remuneraciones, ello creará una situación de desigualdad entre quienes pueden o no solventarse económicamente, mientras desempeñan la tarea para la que serán elegidos el próximo 15 de mayo.

Sin embargo, los jueces Gonzalo Sagastume, Ernesto Loffler, Javier Muchnik y María del Carmen Battaini interpretaron que la facultad de fijar o no remuneraciones para los estatuyentes es exclusiva del Municipio, atento a sus atribuciones, y que ello no vulnera el texto de la Constitución de la provincia.

"La exigencia del demandante de prever que la labor sea onerosa teniendo en cuenta la situación económica de todos y cada uno de potenciales y eventuales candidatos, implica inmiscuirse en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que exceden la vía (judicial)", afirmó el voto del juez Sagastume en el pronunciamiento judicial al que accedió Télam.

Por su parte el juez Loffler compartió el criterio de que la gratuidad de la función de los convencionales "no se encuentra en pugna con el artículo 176 de la Constitución provincial", donde se establece que un convencional municipal percibirá la misma remuneración que un concejal.

Es que, según los magistrados, esa obligatoriedad regía hasta la sanción de la Carta Orgánica de Ushuaia, en el 2002, y a partir de entonces opera la autonomía institucional del Municipio para decidir en esa materia.

"No cabe duda que la reforma de la Carta fundamental municipal es una cuestión que hace a la esencia propia del gobierno municipal y, como tal, ajena a la órbita de incidencia de esta acción y de la propia Constitución provincial, en tanto no se vulneren los principios fundamentales sentados en la misma, lo cual no se avizora en el caso", señalaron los jueces Muchnik y Battaini en su voto conjunto sobre el caso.

La ordenanza que estableció el llamado a elecciones para reformar la Carta Orgánica de Ushuaia es la número 5958, sancionada el 15 de diciembre de 2021, y promulgada por decreto 1970 del intendente Walter Vuoto, el 20 de diciembre del mismo año.

Entre más de un centenar de artículos planteados en el proyecto de reforma, la mayor polémica surge del intento del intendente Vuoto por lograr su re-relección en el cargo.

La acción judicial objetaba también que la ordenanza no contaba con respaldo presupuestario y que el proyecto había sido modificado sin dictamen del Concejo Deliberante, aunque el Superior Tribunal fueguino entendió que nada de ello era motivo para declarar la inconstitucionalidad de la normativa y para suspender los comicios de mayo próximo. (Télam)