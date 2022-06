La secretaria general adjunta del gremio Suteba, María Laura Torre, destacó hoy que la problemática de las escuelas que tienen dificultades con la provisión de gas tiene que ver con cuestiones burocráticas o de falta de rapidez de algunos consejos escolares para ejecutar los fondos que envía la provincia y subrayó que "es inédita la inversión que se está haciendo en infraestructura escolar".

"No es un tema de inversión. Es inédita la inversión que ese está haciendo en infraestructura escolar. Hay un tema de burocratización y de no rapidez. Las empresas también lentifican algunas cuestiones, pero lo concreto es que hay consejos escolares que funcionan y otros que no", expresó la dirigente gremial en declaraciones a radio Provincia.

Torre dijo que en toda la provincia se llevan a cabo "obras estructurales y otras de encendido, en las cuales los gasistas matriculados enviados por el Estado deben probar las estufas antes de que comience el frío" y cuestionó que "en algunas escuelas esto recién se está haciendo".

"Tenemos una conjunción de situaciones: de cómo se recibe el dinero y cómo se ejecutan las obras. La Plata es uno de los distritos en donde esto pasa, pese a que el consejo escolar recibió los fondos necesarios y el tiempo existió", señaló.

Docentes en escuelas

En ese marco, la referente de Suteba rememoró que en la provincia existen "más de 10 mil establecimientos educativos" y enfatizó que "hay una situación con el gas que viene de arrastre y desde hace muchos años", que ese gremio "siempre denunció".

"Esto costó la vida de Sandra y Rubén cuando hubo esa explosión en la Escuela 49 de Moreno, lo que dio cuenta públicamente de la desidia de aquel gobierno de María Eugenia Vidal, en el que había una falta de inversión muy grande, con un arrastre anterior, pero que ella profundizó", analizó Torre.

Sostuvo que en las escuelas "circulan miles de personas por mes", lo que implica "tener mantenimiento porque hay edificios viejos y los nuevos también lo requieren".

Luego, hizo mención a las declaraciones del exministro de Educación de la gestión de Mauricio Macri en Nación y de Vidal en provincia, Alejandro Finocchiaro, quien manifestó que "en algunos establecimientos educativos, sobre todo, de la provincia de Buenos Aires, no están dadas las condiciones para que los chicos permanezcan en las aulas porque todavía no se cumplió con la revisión de los artefactos de calefacción".

Axel Kicillof

"Hay exfuncionarios de la provincia que tuvieron responsabilidad política en el gobierno de Vidal que me indignan. Fueron parte de la situación que se vive hoy. No es que recibieron una situación perfecta, pero ellos no invirtieron. Hubo desidia. Que ahora utilicen esto políticamente es indignante. Finocchiaro es impresentable. Realidad mata relato, los docentes recordamos la situación de infraestructura de aquel momento", dijo Torre.

Ayer, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que la actual gestión invirtió más de 2 mil millones de pesos en la recuperación y mejora de las instalaciones de gas para calefacción y cocina de los establecimientos escolares bonaerenses.

Educación

Un informe de la Dirección General de Cultura y Educación indicó que la administración liderada por Axel Kicillof realizó 1.552 intervenciones en escuelas, de las cuales 888 ya se finalizaron y 664 se encuentran en ejecución, para recuperar o mejorar las instalaciones de gas para calefacción y cocina por un monto total de $2.131 millones en términos nominales.

En ese marco, el gobernador aseveró ayer que "cuando asumimos había 2 mil escuelas con problemas de gas en toda la provincia y ya hemos solucionado más de 1.500, respetando además las mayores exigencias con el objetivo de que las instalaciones sean perfectamente seguras". (Télam)