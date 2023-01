No solamente el Frente de Todos repudió el asalto golpista a las instituciones del poder político en Brasil por parte de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro. También lo hicieron dirigentes de todas las fuerzas de la oposición, salvo contadas excepciones, como Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes hasta ahora guardaron silencio. En cambio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los candidatos presidenciales más competitivos de cara a las elecciones, referentes del radicalismo y hasta el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert condenaron el violento ataque a las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia. "Profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil. Mi condena absoluta a la acción violenta y mi total solidaridad y apoyo a@LulaOficialy a todo el pueblo de Brasil", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter. Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri se sumó a las voces que rechazaron el ataque a los edificios federales brasileños y lo comparó con los incidentes ocurridos en diciembre de 2017 frente al Congreso, cuando se intentaba promulgar una ley de movilidad jubilatoria. "Mi solidaridad con el presidente Lula en este momento", sostuvo el exmandatario, mientras señaló: "No debemos olvidar que el kirchnerismo que hoy se muestra conmocionado por los sucesos en Brasil es el mismo que en 2017 organizó, promovió y protagonizó el asalto violento al Congreso de la Nación Argentina". Previsiblemente, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se solidarizó con Lula Da Silva y sostuvo que no se puede "permitir que en Latinoamérica se ponga en riesgo el Estado de Derecho". "Tristes imágenes llegan de Brasil. Nuestro apoyo para @LulaOficial y el más enérgico repudio a la violencia, el autoritarismo y la intolerancia que son los principales enemigos de la democracia", tuiteó. Quien sorprendió inclusive a sus propios seguidores fue Espert, que calificó de "tarados intolerantes" a los manifestantes de Bolsonaro que movilizaron masivamente en las principales arterias de la capital de Brasil y convocaron a las fuerzas armadas para que los ayude en su propósito golpista. "Trump, Bolsonaro...nefastos populistas de derecha antidemocráticos. Los resultados electorales se respetan. La voluntad popular se respeta. Es democracia señores. Nada más...ni nada menos", dijo el economista liberal, en un mensaje publicado en Twitter que desconcertó a muchos de sus seguidores ubicados ideológicamente más hacia la derecha. Son las consecuencias de no entregar el poder, de no aceptar la voluntad popular cuando es adversa y demuestran lo peligrosos q son los populismos de derecha y de izquierda. Mi solidaridad con el pueblo de Brasil frente al intento de golpe de Estado de los seguidores de Bolsonaro. La diputada nacional del PRO e integrante del consejo consultivo de la secretaría de Género del Gobierno porteño Silvia Lospennato repudió el ataque del bolsonarismo al que definió como un "populismo de derecha".Según dijo, este intento golpista es "consecuencia de no entregar el poder, de no aceptar la voluntad popular cuando es adversa". Además, dijo que "demuestran lo peligrosos que son los populismos de derecha y de izquierda" y se solidarizó "con el pueblo de Brasil frente al intento de golpe de Estado de los seguidores de Bolsonaro". Más moderado en la crítica, el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, sostuvo que "lo que está pasando en Brasil es muy grave", y aseguró que "desde Juntos por el Cambio siempre vamos a estar en contra de la violencia, porque sin democracia no hay libertad". El senador nacional de la UCR Martín Lousteau, por su parte, manifestó su "repudio absoluto al ataque a las instituciones de Brasil" y le transmitió todo su "apoyo al presidente @LulaOficial y al pueblo brasileño en este ataque a la democracia". Por su lado, el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, planteó su "absoluto repudio al asalto violento de las instituciones en Brasilia". "¡Espero que prevalezca el orden y la democracia en todo Brasil!", completó en un corto mensaje. La también radical Karina Banfi fue mucho más enfática en su condena a los ataques violentos de lo que definió como "grupos de extrema derecha que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro" "Mi más enérgica condena a estos actos vandálicos ajenos a toda República y respeto por la Democracia", indicó. La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo expresó "todo el repudio y ninguna excusa para quienes fagociten y ejerzan la violencia antidemocrática que estamos viendo y se nieguen a reconocer el único poder que en democracia cuenta: el de las urnas". La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, subrayó que "cualquier acto de violencia que ponga en peligro la convivencia democrática debe ser condenado", y manifestó toda su "solidaridad con los ciudadanos y con @LulaOficial". El ex senador nacional del PRO Federico Pinedo fue otro de los que sentó postura en contra del golpe de Estado. "Respaldamos sin limitaciones a las instituciones democráticas y al estado de derecho en el Brasil y en toda la región", tuiteó, arrobando a @LulaOficial y a @PatoBullrich. SH/AMR NA