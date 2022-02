Desde presidencia adelantaron hoy que el discurso que brindará el presidente Alberto Fernández el próximo 1 de marzo en la Asamblea Legislativa será "particular" tras haber pasado "lo peor de la pandemia" y dijo que entre los temas del mensaje presidencial estará la situación económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y medidas contra la inflación.

"Es un 1 de marzo particular porque la pandemia está empezando a quedar un poco más atrás. No vamos a decir que está terminada hasta que no estemos seguros de que no habrá nuevas cepas, nuevas olas, y la posibilidad de nuevos contagios, pero sin duda lo más fuerte ha quedado atrás", dijo Cerrruti.

Congreso Argentino

La funcionaria sostuvo que "es un momento de pensar en lo que no se pudo hacer por la prioridad de la pandemia".

Entre los temas pendientes citó "la situación económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de (el expresidente Mauricio) Macri" y acciones para "contención de la inflación".

"Esas serán sin duda las prioridades del Gobierno así también como lo que vaya surgiendo de las diferentes áreas entre ellas la salud mental, y la crisis climática", completó.

Cerruti recordó que se trata, como en todo inicio de sesiones ordinarias, de una "rendición de cuentas ante el Congreso" y del delineado de "propuestas para el año próximo". (GLP)