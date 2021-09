Desde la ciudad estadounidense de Miami, en donde presentó su libro "Primer tiempo", el ex presidente Mauricio Macri aseguró que la Argentina está "enfrentando el fin del populismo" y acusó al Gobierno de "gastar todo lo que había". "Hoy estamos enfrentando al fin del populismo en nuestro país porque queda en evidencia que no tiene más que dar porque se gastaron todo lo que había. Ese camino no es el camino del progreso ni el de la felicidad. No más la dádiva, la mentira del populismo. Te regala algo hoy, pero te deja sin futuro", sostuvo el ex mandatario.

Al presentar su libro en una conferencia en la Florida International University, el líder del PRO destacó la derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y consideró que "el segundo tiempo se está jugando". Y agregó: "Esta elección me dio la razón".

Macri cuestionó al Gobierno del presidente Alberto Fernández y se quejó de que "las cosas no están bien en el país, todo se ha deteriorado mucho en los últimos meses". "Queremos que no se expulse más argentinos, que no les pongan más en la cabeza a nuestros hijos que el futuro está en otro lugar y no en nuestro país", afirmó el ex jefe de Estado, para luego plantear que "lo que uno no quiere es estar sometido a la arbitrariedad del poder de turno".

El ex mandatario también analizó su paso por la Casa Rosada y la derrota en las elecciones de 2019: "El mundo de hoy se mueve por expectativas y si vos generás una expectativa y después no estás a la altura, por más que la situación esté mucho mejor de lo que vos recibiste, la gente evalúa respecto a la expectativa que vos le generaste".

Y agregó: "Por mi formación de ingeniero pensaba que, si uno construye, las obras y los hechos van a demostrar que este es el rumbo al cual tenemos que abrazarnos, y todo el mundo va a ir adhiriendo". Al destacar el 41% de apoyo que tuvo en los comicios de 2019, lo definió como "fundacional" y analizó: "Pero entiendo perfectamente que al no haber tenido un relato, una épica, de haberle puesto valor a lo simbólico para que todo el mundo entienda hubo mucha que pensó que habíamos perdido el rumbo". PT/MG/KDV NA