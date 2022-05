El diputado nacional Emiliano Yacobitti (JxC-UCR) aseguró que "no cayeron bien" los dichos formulados por el expresidente Mauricio Macri sobre el radicalismo porque la dirigencia del centenario partido "quiere ser escuchada" en Juntos por el Cambio y aseguró que esa fuerza tiene en la actualidad "varios precandidatos" en condiciones de disputar las PASO del 2023.

"El radicalismo hoy está dispuesto a que su voz sea escuchada. Entendió que no vale la pena formar parte de un frente si una fuerza no es protagonista y no puede expresar sus ideas. Tenemos varios dirigentes que pueden ser precandidatos en las PASO del 2023", evaluó Yacobitti en declaraciones a Radio 10.

En una reunión de la conducción del PRO, celebrada ayer, Macri arremetió contra el radicalismo, y le pidió a la dirigencia del partido que fundó que "no se deje manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones".

"Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo", remarcó el expresidente ante sus interlocutores, según indicaron voceros partidarios.

MIRÁ TAMBIÉN La Ciudad presentó un Plan para que 10 mil jóvenes accedan a un empleo

"Nuestra responsabilidad es crear consensos. Tenemos una gran responsabilidad en la coalición que viene en 2023"

En este sentido, Yacobitti respondió que todos deben acostumbrarse a que "el frente político que integre el radicalismo va a ser mucho más horizontal" y, por lo tanto, es importante "unificar las propuestas" con los otros espacios que componen Juntos por Cambio (JxC).

"Los radicales estamos trabajando a lo largo y ancho del país para tener un partido mucho más presente y fuerte. Es hora de renovar la política porque es lo que la gente les pide. Para eso hay que dar señales", señaló Yacobitti.

Por otro lado, Yacobitti se refirió a la posibilidad de establecer un diálogo con el oficialismo e indicó que "no solo se gestiona con los que ganaron las elecciones".

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández llegó a España, donde se reunirá con Pedro Sánchez y el rey Felipe VI

"Nuestra responsabilidad es crear consensos, no lo podemos hacer en base al odio, por eso tenemos una gran responsabilidad en la coalición que viene en 2023",expresó sobre las elecciones presidenciales del próximo año.

Yacobitti también abrió la posibilidad de incluir otros actores en JxC y sumar a quienes "no están involucrados en la política y a otros sectores del peronismo que vienen gestionando y trabajando bien".

"Cuando el frente político es amplio el radicalismo gana y gobierna", concluyó. (Télam)