La diputada bonaerense del Frente de Todos (FdT) Susana González afirmó hoy que "desde la oposición quieren eliminar al kirchnerismo de Argentina", al advertir que el juicio al que será sometido el intendente de Ensenada, Mario Secco, por su irrupción en el recinto de la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires en 2017, representa un caso de "lawfare"

"Intentan condenar a Secco por un delito que no cometió, y está acreditado. Quieren que no pueda presentarse en 2023. Lleva cinco mandatos y el último ganó por más del 70% de los votos. Vendría a ser la iniciativa local. Van por Cristina (Fernández de Kircher). Pero después van a ir por todos los que son referentes del kirchnerismo", opinó la vicepresidenta del bloque del FdT.

En declaraciones formuladas a FM La Patriada, la legisladora analizó que "desde la oposición quieren eliminar al kirchnerismo de Argentina e intentan proscribir a los líderes populares".

En ese marco, consideró: que "no los quieren en la faz de la Tierra. Si los pudieran eliminar, lo harían".

MIRÁ TAMBIÉN La provincia de Buenos Aires avanza junto al BID en plan de modernización del transporte

Secco está acusado de "coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas" por haber ingresado en el recinto de la Legislatura bonaerense durante el cuarto intermedio de una sesión que se realizó el 14 de diciembre de 2017, mientras se discutía la reforma jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia.

Ese día, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados bonaerense, empleados del Bapro marcharon en rechazo a la sanción de la norma que impulsó la gestión de María Eugenia Vidal y que hoy busca derogar el gobernador Axel Kicillof.

Durante la protesta, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial, y Secco, que participaba de la marcha, intentó detener aquel ataque.

El intendente recogió cartuchos de las postas de goma que los efectivos policiales e ingresó al recinto para exhibirlos ante los legisladores.

MIRÁ TAMBIÉN Con la presencia de vicegobernadores, el Parlamento del Norte Grande se reúne hoy y mañana en Jujuy

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de La Plata fijará fecha este mes para el juicio oral y público de Secco.

"El 14 de diciembre de 2017 se querían votar 11 leyes sin despacho de comisión, sin tratamiento alguno. Comenzó una feroz represión en la Legislatura, hubo un cuarto intermedio y salimos a la calle para intentar parar esa represión. Hicimos entrar al intendente Secco a la Cámara, él exhibió los gases y cartuchos que estaban tirando", recordó hoy la diputada González.

Aclaró que "el intendente nunca mostró piedras, como se dijo en algunos medios hegemónicos", detalló que luego el jefe comunal se retiró del recinto, "y 40 minutos después, se presentó un fiscal de flagrancia, cuando no tenía competencia para estar porque había una fiscal en turno".

"Desde entonces, no tuvimos acceso a la causa que llevaron Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero. Acusan a Secco de coacción agravada, interrupción de la labor legislativa y resistencia a la autoridad", indicó González.

La diputada provincial señaló que "luego, la causa pasó a manos de la fiscal Ana Medina, quien pudo acreditar que no se interrumpió la labor legislativa porque no había sesión", y recordó que "legisladores declararon que no se sintieron ni amenazados ni coaccionados".

"No obstante eso, la fiscal elevó la causa a juicio oral. La causa se paró por un año hasta que hace un mes la reactivaron, en el marco de una denuncia penal que yo hice contra la administración del Astillero Río Santiago en la época de Vidal y el procurador Julio Conte Grand por malversación de fondos y lavado de activos", remarcó González.

Para la legisladora, la causa a Secco es un caso de "lawfare" porque existe "una maquinaria de connivencia entre el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos y el partido judicial". (Télam)