El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, reclamó “un posicionamiento público” del Gobierno sobre el ataque al despacho de Cristina Kirchner durante la sesión especial en el Congreso por el proyecto del acuerdo con el FMI.

En declaraciones radiales, Larroque dijo que “ni siquiera ocurrió algo así el 19 y 20 de diciembre de 2001”. “Cristina Kirchner es un dique de contención a lo que ha sido el neoliberalismo y el regreso del FMI”, indicó el funcionario bonaerense.

Respecto a las internas dentro del oficialismo, que afloraron en la discusión por el acuerdo con el Fondo, Larroque consideró que “se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos, desde ya, el sector mayoritario y que se siente representado por Cristina. Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”, aseguró el dirigente.

“Se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos"

En este sentido, apuntó que “cuando opina un kirchnerista es un drama y se dice que se rompe la unidad, pero alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no corre nada. O está la metralleta del off a la cual nosotros no abonamos, porque decimos las cosas en on y con la mejor buena voluntad”.

Para el "Cuervo" Larroque, hubo un “trasfondo político” en el ataque al despacho de la vicepresidenta la semana pasada en el Congreso de la Nación. “El Gobierno minimizó el tema y es grave. Destruyeron las cuatro ventanas y el interior del despacho de Cristina Kirchner y no afectaron ninguna otra ventana del edificio”, detalló el dirigente de La Cámpora.

“Cuando hubo un ataque al Grupo Clarín, que repudiamos como organización, el presidente y el ministro de seguridad lo repudiaron rápidamente. Ahora nos llama mucho la atención”, dijo en referencia al ataque al edificio del Grupo Clarín, ocurrido en noviembre del 2021