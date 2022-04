Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Silvia Vázquez.

Silvia Vázquez

Mantuvieron recientemente un encuentro en el partido donde pudieron analizar la realidad social y económica del país. En esta reunión aseguraron que el Gobierno nacional ha fracasado y que quien aprovechar esta oportunidad es la derecha para sumar a este descontento social. ¿Tan grave es el problema que atraviesa el país?

Sí, absolutamente. La falta de unidad de un gobierno que se va desmembrando, un frente electoral que nunca se pudo constituir en un frente de gobierno y, por otro lado, hay cosas simbólicas que son las que más están impactando en la ciudadanía que se vuelve muy descreída de las capacidades que tiene la política para dar respuesta a las realidades y las necesidades que tiene la gente de a pie.

Mirá estos discursos extravagantes, enloquecidos, castigar si se quiere a todo el sistema político no dándose cuenta con eso que el problema se agrava. No es que vamos a mejorar o que vamos a salir de la encrucijada.

En la crisis que hay, mientras están debatiendo pagarle un bono de 6.000 pesos a los jubilados, que digan que le van a dar Nacha Guevara, una mujer que no necesita nada, 12 palos de jubilación, además por una persecución en una época de no solo la dictadura sino que empieza antes con la Triple A, es un insulto. Es un insulto desaprovechado por esta extrema derecha berreta que tenemos en la Argentina, pero que tiene su expresión mundial.

"Un Milei es un personaje que se quiere copiar de Trump, que se quiere copiar de Bolsonaro, que se quiere copiar de estas formulaciones de extrema derecha que hay en Europa"

Un Milei es un personaje que se quiere copiar de Trump, que se quiere copiar de Bolsonaro, que se quiere copiar de estas formulaciones de extrema derecha que hay en Europa. Y el sistema político parece no reaccionar frente a eso. Está por un lado el gobierno con estas decisiones, en un contexto de miseria, de 50% de pobreza, 50% de desocupación, donde todo el mundo sabe que la gente cobra planes o las cooperativas son movilizadas para llevarlas a los actos o para cortar la avenida 9 de Julio todos los días, y que hay gente que hace de eso un negocio y todos los sabemos…

El sistema político se ha degradado de una manera que es realmente muy difícil encontrarle vida y de ninguna manera se la va a encontrar si vos seguís apuntando al disparate de un Milei. Pero la verdad que lo que hace el Gobierno lo está haciendo crecer a Milei. El tipo tiene cada vez mejor imagen pública que Cristina y Alberto.

Acá hay que ocuparse de las cosas y venimos hace rato planteando que hay otras formas y otros caminos para el abordaje de la pobreza, para el abordaje de la inflación.

No puede ser un país que se repite. Vas 60, 70, 80 años para atrás, agarrás los diarios y van a decir las mismas cosas que tenemos hoy. Es la inflación, el precio del dólar, la pobreza. Solo que hay un cambio, la pobreza se ha vuelto estructural. Ahora tenemos un fenómeno cultural, no solamente económico y social, que es esta pobreza estructural en la Argentina que no la teníamos en los comienzos de la democracia.

¿Cuál considera que sería la salida a la crisis actual?

Desde los verdes y las fuerzas democráticas y progresistas debemos dar este debate porque se está pretendiendo engañar otra vez como en los 90 a la ciudadanía.

La inflación se resuelve si adoptamos un modelo de desarrollo verde que resuelva la triple sostenibilidad, incluida la macroeconómica, que hoy es el agujero negro de todas las políticas fracasadas en nuestro país, tanto las del populismo como las de derecha.