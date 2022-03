La Dirección de Derechos Humanos de Catamarca, junto a organismos de derechos humanos provinciales, descubrió hoy un cartel con los nombres de víctimas de la última dictadura cívico-militar de 1976 en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), donde hasta el año 1997 funcionó el exRegimiento de Infantería 17, informaron fuentes oficiales.

La actividad enmarcada en el Mes de la Memoria dio inicio a la construcción del Espacio de la Memoria en el CAPE, y se pueden apreciar los nombres de las victimas secuestradas, desaparecidas o asesinadas dentro de la provincia, así como los catamarqueños que fueron secuestrados y desaparecidos en diferentes puntos del país.

Además, los nombres de víctimas que no fueron catamarqueñas ni secuestradas o desaparecidas en la provincia pero que sí tienen familiares residiendo allí.

El director de Derechos Humanos, Hernán Velardez Vaca, expresó la necesidad de que la sociedad catamarqueña y las nuevas generaciones "no olviden" lo ocurrido.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente encabeza reunión de ministros del Gabinete Nacional de Cambio Climático

"Deseamos que la sociedad catamarqueña no olvide, que las nuevas generaciones no olviden, que conozcan lo que paso en la provincia y sobre todo en un lugar tan importante como lo fueron estas instalaciones donde funcionó el Regimiento de Infantería N°17 y que seguramente tiene muchas historias que seguramente no conocemos", indicó el funcionario.

Velardez Vaca agradeció a las autoridades de la Intendencia del CAPE "por ser este un lugar emblemático para que las familias catamarqueñas tengan un espacio más para recordar a sus familiares y las víctimas y reafirmar que en Catamarca estuvo la dictadura, que hubo víctimas catamarqueñas que necesitamos que se conozcan y que revaloremos la democracia y digamos con fuerza nunca más", dijo.

Las actividades oficiales continuarán mañana en la Universidad Nacional de Catamarca, donde se realizará una clase abierta sobre "Memoria y Terrorismo de Estado" que ya cuenta con más de 200 alumnos inscriptos.

El acto central se hará el 24 de marzo en la Villa las Pirquitas, Fray Mamerto Esquiú, con la intención de que los próximos actos continúen realizándose en diferentes puntos de la provincia. (Télam)