El intendente del municipio bonaerense de Ituzaingó, Alberto Descalzo, consideró hoy que el encuentro entre intendentes peronistas fue "una gran muestra de unidad del Frente de Todos” y señaló que los jefes comunales pedirán una reunión con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para “colaborar con la unidad” y “trabajar juntos en la agenda de la gente”.

El encuentro de anoche en el municipio de La Matanza nucleó a los intendentes peronistas y dirigentes referentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, quienes dieron “una gran muestra de unidad” de todos los sectores del peronismo bonaerense y emitieron un documento con dos temas casi excluyentes: inflación e inseguridad.

“Todos hablamos de la unidad. Principalmente, ese fue el punto en el que todos coincidimos plenamente. Desde los intendentes de La Cámpora como Mayra Mendoza (Quilmes) como el resto hablamos de la importancia que tiene permanecer unidos en el Frente de Todos”, afirmó Descalzo en diálogo con Télam.

También contó que se charló sobre "la necesidad de reunirnos con el Presidente, pedirle una reunión y dialogar sobre lo que nosotros vemos en nuestros distritos y hablar de las cosas que más nos preocupan ahora que son los precios, los bajos salarios y la inseguridad”.

“Esa es la agenda de la gente y nosotros tenemos que recuperar el camino de la agenda de la gente que, principalmente, son dos: el económico y la seguridad”, aseveró.

Con respecto a la situación interna del Frente de Todos, el intendente de Ituzaingó reconoció que “hay una crisis política que no queremos ignorar” y por eso “queremos hablar con Alberto y con Cristina, con Axel (Kicillof) y con Sergio” Massa.

“Abajo no tenemos diferencias. Entre los intendentes no tenemos grieta. Todos tenemos los mismos problemas y trabajamos juntos. Todos queremos los mismo y quizás tenemos diferentes matices, pero no tenemos ningún tipo de grieta”, agregó el jefe comunal.

Y finalizó: “Vamos a charlar con el Presidente y la Vicepresidenta para que haya unidad, se incluya la agenda de la gente y nos dediquemos a gobernar para todos los argentinos”.

El documento difundido ayer, tras la reunión, señala: “Le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario”. (Télam)