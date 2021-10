El Frente de Todos (FdT) de La Plata rechazó hoy que inspectores del Control Urbano de la capital bonaerense decomisaran cartelería de militantes de ese espacio político, y cuestionaron al intendente local, Julio Garro, al considerar que su administración tiene una accionar “antidemocrático”.

Según señalaron desde ese espacio, en la noche del viernes inspectores de Control Urbano del municipio de La Plata decomisaron diez carteles que estaban por colgar cuatro militantes del FdT en la manzana de 7 y 32.

En ese lugar había instalada cartelería de Juntos y del primer candidato a diputado nacional por ese espacio Diego Santilli, lo que motivó que concejales platenses del FdT presentaran un proyecto de repudio antes esos hechos realizados por personal del Municipio.

Luis Arias, candidato a edil por el peronismo en La Plata calificó lo que ocurrió como “un acto antidemocrático” porque "se intenta monopolizar el espacio público y utilizar la estructura estatal del municipio para perjudicar una fuerza política".

Los militantes del Frente de Todos que de acuerdo a lo denunciado fueron perjudicados, hicieron circular videos donde muestran "la doble vara del intendente Julio Garro", que manda a los inspectores del Control Urbano del municipio para que impidan que cuelguen los carteles, cuando, argumentan, "la ciudad de La Plata está cubierta de pasacalles de Juntos, el espacio que integra junto al candidato Diego Santilli".

“Garro le saca los carteles a cuatro militantes cuando usa las camionetas del municipio para hacer política. No rompimos ninguno de los carteles que estaban, no sacamos nada, no respetan la democracia”, se defendieron los militantes en declaraciones difundidas por el FdT hoy a la prensa.

Durante las actividades proselitistas previas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) también hubo inconvenientes con la destrucción de carteles del precandidato Facundo Manes que competía con Santilli en la interna de Juntos, y el neurocirujano denunció entonces por la red social Twitter la existencia de "una campaña sucia". (Télam)