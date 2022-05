La organización Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD) de Jujuy denunció hoy una “bochornosa producción de pruebas" contra dos mujeres, ambas dirigentes sociales, con el propósito de armarles una causa penal por realizar pintadas amenazantes contra el gobernador local, Gerardo Morales.

En una conferencia de prensa realizada en la capital provincial, integrantes de ATD volvieron a pedir el sobreseimiento de Ana Ramos y Marisol Velázquez, ambas trabajadoras de la Biblioteca Popular "Niños Pájaros", vinculada a la organización

“Lamentablemente, estamos a casi un año de esta causa armada a dos compañeras, quienes son acusadas por el supuesto delito de amenazas contra Morales, lo cual es una situación que vulnera todos sus derechos”, manifestaron.

Los referentes sociales indicaron que transcurrido el tiempo es "necesario" que esta situación “tome estado público nacional” para que se le dicte el sobreseimiento a las integrantes de ATD, que desempeñan tareas en los barrios populares de San Salvador de Jujuy.

En ese marco, expusieron las pruebas para investigar a Ramos y Velázquez, las cuales -señalaron- dejan al descubierto “la violencia institucional y de género que viene ejerciendo el Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación provincial”.

Marisol Velázquez, una de las mujeres implicadas en la causa, repudió “el hostigamiento judicial, violencia psicológica e institucional" que atraviesa desde hace un año junto con su compañera, y reclamó el sobreseimiento para ambas.

“El expediente es bochornoso”, sostuvo Velázquez, al indicar que la producción de prueba, se dio en base a "revisar" su perfil en la red social Facebook.

"Me acusan de ser fan destacado de una página, y eso es algo que no tiene nada que ver con la imputación. Hacen una valoración de las reacciones y emojis que utilizo y eso me genera mucha bronca”, enfatizó.

La causa que se sigue a Ramos y Velázquez se originó en junio del 2021 por supuestas amenazas contra el gobernador Morales, a raíz de unos grafitis que aparecieron en el casco céntrico de la ciudad capital en momentos en los que ambas aseguran haberse hallado en sus respectivos domicilios junto a sus familias.

“Vamos a ir a denunciar el caso en todo el país porque no queremos que esta situación le pase a nadie más y se agrave la injusticia contra el campo popular y personas que están organizadas colectivamente”, completaron.

Más adelante, los militantes de ATD exigieron el “inmediato” sobreseimiento de las activistas investigadas quienes “han demostrado que no han sido parte del hecho por el cual se las acusa con la presentación de pruebas”.

