El secretario general del Partido Miles y presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Luis D´Elía, aseguró hoy que saldrá junto con otros integrantes del espacio Principios y Valores a "militar fuertemente" en "cada casa, en cada barrio, en cada universidad y en cada fábrica" a favor del candidato a presidente por Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa.

"La próxima batalla electoral es decisiva: o las élites dominantes, el macrismo, la extrema derecha, o una Argentina con crecimiento, con trabajo digno, una Argentina desarrollada, con justicia social, una Argentina digna de ser vivida con Sergio Massa", aseveró D'Elía a través de su habitual editorial en Radio Rebelde, en la que, además, advirtió que, "sin Estado, no hay desarrollo del país, no hay industrialización, no hay trabajo para todos y no hay aumento de las exportaciones".

Además, D'Elía afirmó que se decidió "suspender todo debate interno" en el espacio Principios y Valores -por el que Guillermo Moreno se presentó como precandidato a presidente en las PASO y el dirigente social como precandidato a gobernador bonaerense en las PASO- y avanzar con el

"Decimos avanzar con Massa presidente. Para eso vamos a salir todos a laburar muy fuerte, a dejar todo con nuestra militancia, a romperse el lomo a militar cada casa, cada fábrica, cada universidad, con los vecinos del barrio y a abrir cabezas de lo trascendente de la próxima elección", subrayó D'Elía.

Por otro lado, consideró que Massa "estuvo magistral" ayer en su exposición frente a los empresarios en el Consejo de las Américas al "defender el rol del Estado en el crecimiento del país". (Télam)