El dirigente social Luis D'Elía sostuvo hoy que las acusaciones de la fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz son una muestra más de que el lawfare "es un plan continental", y llamó a iniciar "un debate sobre el rol del Poder Judicial en la Argentina".

"El lawfare es un plan continental, hay que darle una pelea frontal a la Corte Suprema y provocar un debate sobre el rol del Poder Judicial en la Argentina", señaló en declaraciones a Radio Nacional para luego proponer "cortar rutas por tiempo indeterminado", aunque reconoció que no sabe si el Frente de Todos acompañará su idea.

"Tres horas antes del atentado, en Rivadavia y Rincón, uno de los imputados me insultó durante dos cuadras y media. En la esquina de Pasco y Rivadavia me pegó una trompada delante de un montón de gente y se fue. Todo esto, como dije, poco antes del intento de asesinato contra Cristina (Fernández de) Kirchner"

Por otra parte, D'Elía denunció el domingo en sus redes y en declaraciones a Canal 9 que el jueves 1° de septiembre recibió una agresión en la calle por parte de Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de la investigación del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

MIRÁ TAMBIÉN Otro mensaje compromete a Carrizo: Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez

Ese jueves 1° de septiembre por la noche, Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló con una pistola Bersa a centímetros del rostro de la Vicepresidenta, mientras que su pareja Brenda Uliarte presenció la situación a pocos metros para luego retirarse en silencio y sin hacer ningún intento por interceder en favor de su novio, que era inmovilizado por militantes y entregado a la Policía Federal.

En cuanto a la agresión de Carrizo, D'Elía dijo que hoy realizará una denuncia formal ante la justicia por el hecho y luego contó que, luego del ataque contra la Vicepresidenta, se dio cuenta de que el joven "no era un loquito aislado".

"Tres horas antes del atentado, en Rivadavia y Rincón, uno de los imputados me insultó durante dos cuadras y media. En la esquina de Pasco y Rivadavia me pegó una trompada delante de un montón de gente y se fue. Todo esto, como dije, poco antes del intento de asesinato contra Cristina (Fernández de) Kirchner", relató en Canal 9.

En esta línea, el representante de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV-Miles) advirtió que se ha generado tanto odio en la sociedad que "hoy cualquier loquito te puede pegar un tiro".

MIRÁ TAMBIÉN Morales y funcionarios de la Unión Europea abordaron proyectos que se desarrollan en Jujuy

"Prácticamente, (me agredió) en la puerta de un café. Y me acompañó durante esas dos cuadras mientras me gritaba ladrón, delincuente, y me culpaba por no haber tenido trabajo en diez años. Nunca lo vi a este tipo en mi vida", contó D'Elía.

Sobre la denuncia ante la justicia, el dirigente le dijo a la señal televisiva que "tiene dos testigos" presentes en el momento del hecho. (Télam)