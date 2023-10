Del Caño: Hoy no es un balotage, no hay que ceder al planteo del mal menor El candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Nicolás del Caño, llamó hoy a no "ceder al planteo del mal menor" y votar a la "única fuerza que tiene un compromiso de lucha incalculable".