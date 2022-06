El procesamiento de la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, por supuesto incumplimiento de deberes y de un grupo de exagentes del organismo acusados de espionaje ilegal será revisado por la sala IV de la Cámara Federal de Casación.

Los integrantes de esa sala, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron un recurso de queja que presentó Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, quien reclamó que otros jueces analicen la cuestión, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Se trata de la causa que se llevó adelante en el fuero federal de Lomas de Zamora por espionaje ilegal y que pasó a los tribunales de Retiro por orden de Casación, en un fallo que firmaron los mismos jueces que ahora tendrán que revisar el fallo que consideró que no hubo "asociación ilícita".

El año pasado, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos por el delito de asociación ilícita que se habían dictado en Lomas de Zamora al extitular de la AFI, Gustavo Arribas, a Majdalani y otros imputados.

El Tribunal de Apelaciones intermedio de Comodoro Py 2002 consideró en ese fallo que se trató de un grupo de espías que actuaron por cuenta propia en acciones de espionaje y seguimientos ilegales y que no fueron debidamente controlados por quien estaba a cargo de manera directa, Majdalani.

Ante ello dictaron la falta de mérito a todos los acusados de asociación ilícita, entre ellos Arribas y Majdalani, y esta última quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Los espías quedaron acusados de violación a la Ley de Inteligencia.

Las querellas recurrieron al máximo tribunal penal federal del país para que se revoque este fallo y el caso quedó en la sala que integran Borinsky, Hornos y Carbajo.

Los dos primeros habían sido denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno y quinta presidencial de Olivos, pero fueron sobreseídos en un fallo que está firme por falta de apelación de la fiscalía.

El abogado de la Vicepresidenta pidió que la causa espionaje sea analizada por otros jueces de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, de la Sala I.

Pero su planteo fue rechazado por no haber "causal de apartamiento" en relación a Borinsky, Hornos y Carbajo.

"La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de las funciones, que le imponen el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, no puede erigirse como causal para el apartamiento como magistrados, ya que no constituye per se prejuzgamiento", sostuvieron estos jueces.

Ante ello resolvieron que "corresponde que intervenga la Sala IV de esta Cámara con su actual integración; lo que así se hace saber a la parte recurrente".

Beraldi había solicitado "en forma expresa" que la queja contra el fallo que descartó el delito de asociación ilícita fuera analizada por otros magistrados, ya que el expediente cuenta "con radicación previa ante la Sala I del Tribunal" (Télam)