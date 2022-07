A pesar de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció hoy que se va a "conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia", el organismo al que hizo referencia en realidad ya funciona y tiene a sus integrantes elegidos por decreto desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Se trata de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, creada por una ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y que prevé que los miembros de ese organismo tengan que ser elegidos por concursos de antecedente y oposición. "Creemos que tenemos que conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia", dijo Batakis, que planteó: "No podemos permitir abusos de precios porque lo que pasó esta semana no tiene explicación técnica". La titular del Palacio de Hacienda se refirió a la suba de precios en comercios la semana pasada, luego de que se conociera la renuncia del ex ministro Martín Guzmán, pero expertos en la materia indicaron que la Comisión de Defensa de la Competencia "no está para hacer controles diarios". Fernando Blanco Muiño, ex director nacional de Defensa de los Consumidores durante la gestión anterior, recordó que antes de la modificación de la ley existía el Tribunal de Defensa de la Competencia que "en 11 años el kirchnerismo nunca integró". La norma actual exige que los miembros de la Comisión sean elegidos por concurso, algo que estaba lanzado por el ex ministro de la Producción Dante Sica

De acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, los miembros de la autoridad se eligen por un concurso de antecedentes

Para ello, se determina la creación del tribunal que debe diseñar el proceso, fijar las reglas, requisitos de los aspirantes, entre otras cosas. Elegidos los aspirantes, el Poder Ejecutivo tiene que mandar las propuestas al Senado para la aprobación

Es decir, que estos funcionarios tienen una importancia similar a la del presidente del Banco Central o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo nombramiento debe pasar por el Congreso. El tribunal del proceso de selección había llegado hasta el punto de la designación de ternas de candidatos el pasado 1 de octubre de 2019. Y luego, Macri envió los pliegos el 6 de diciembre al Senado, donde todo se frenó con el decreto N° 36 de Alberto Fernández, que ordenaba revisar todos los procesos concursales. El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas anuló el concurso denunciando un vicio de forma, al indicar que Sica, que era el presidente del tribunal para elegir las ternas de los aspirantes a los cargos, había delegado la función en un suplente

También dijo que las condiciones del concurso se modificaron una vez lanzado el mismo y cuestionó que había ternas de candidatos repetidas en diferentes funciones. Según señaló, Blanco Muiño a Noticias Argentinas, "lo que corresponde es que se convoque al concurso tal cual lo prevé la ley" para reemplazar a los actuales miembros de la Comisión que "siguen en sus cargos desde diciembre de 2019". El ex funcionario advirtió que "el proceso de elección lleva tiempo si es que lo piensan hacer bien" y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene como función velar, entre otras cosas, por evitar que haya abusos de posición dominante en los mercados antes que mirar la evolución coyuntural de los precios.