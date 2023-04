La defensa pública del exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, pidió hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata la absolución "de culpa y cargo" del exfuncionario que es juzgado por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, al argumentar que "nunca visitó una comisaría".

"No hay elemento que lo sindique a Smart con los hechos investigados aquí ocurridos en marzo de 1977. Nunca concurrió a una comisaría, a una unidad regional o cualquier dependencia policial, ni en La Plata ni en el interior de la provincia de Buenos Aires", sostuvo el defensor público Gastón Barreiro al alegar ante el tribunal.

El TOF 1 de La Plata juzga los crímenes de seis personas y la sustracción de la identidad de tres menores de edad, hijos de una de las víctimas durante 1977.

El defensor de Smart precisó que el exfuncionario "sólo visitaba Registros (de Personas), centros cívicos, asientos regionales con injerencia dentro de la cartera del Ministerio de Gobierno".

"No hay elemento que lo vincule con la fuerza policial y menos con los hechos que se le enrostran", puntualizó.

Mientras Barreiro alegaba, su defendido escuchaba a su defensa desde su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple arresto domiciliario.

En marzo de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata inició el juicio unificado que investiga el operativo de marzo de 1977, donde fueron asesinadas Vicenta Orrego Meza y otras víctimas y, por otro, juzga lo ocurrido con los tres hijos de Vicenta, a quienes se retuvo, ocultó su identidad y abusó sexualmente en un hogar para niños de Banfield.

Por los crímenes de Vicenta y de otras cuatro personas están imputados Juan Miguel Wolk, Catinari, Francescangeli, Armando Antonio Calabró, José Augusto López, Rubén Carlos Chávez y el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart.

Barreiro es defensor oficial de los expolicías Juan Miguel Wolk, Armando Antonio Calabró, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez; el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart y la exsecretaria judicial Nora Pellicer.

El defensor también alegó por la exsecretaria, de quien sostuvo que "no hay ningún elemento que demuestre la complicidad de Nora Pellicer" con la jueza del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Marta Delia Pons, ya fallecida.

"Pellicer no dispuso la internación (de los 3 hijos de Vicenta en el Hogar de Belén),. Fue Pons, no Pellicer. Pons daba las directivas por fuera del expediente, no Pellicer", remarcó.

El defensor afirmó que "no hay anomalía que genere dudas sobre la conducta de Pellicer" y aseguró que "desconocía el plan que entre bambalinas llevaba Pons".

Recordó que la tía de los 3 menores sustraídos siempre que fue al juzgado fue recibida por un "muchacho, de alrededor de 30 años. Obviamente un subsecretario, no era Pellicer".

"Los indicios no alcanzaron el estatus de prueba para mostrar que Pellicer tuvo una participación primaria, secundaria, terciaria, frente al macabro plan de Marta Pons", afirmó Barreiro al pedir la absolución de la exsecretaria judicial.

Remarcó que la mujer "no puede pagar por lo que hicieron otros" y sostuvo que "está acreditada su inocencia, la cual reclamamos".

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata ya alegó y pidió la pena de prisión perpetua para Smart, el excomisario Wolk y los expolicías bonaerenses Catinari, Francescangeli, Calabró y Chávez por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Adrogué.

También los acusaron por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de Llavallol. (Télam)